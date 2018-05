Monaco et l’OL joueront la Ligue des champions, l’OM retrouve la Ligue Europa

La 38e journée du championnat de France de Ligue 1 ce 19 mai a souri à Monaco et Lyon, vainqueurs à Troyes (0-2) et Nice (1-2). Ces deux clubs terminent 2e et 3e et se qualifient donc pour la prochaine Ligue des champions. Marseille échoué à un point de l’OL et ne jouera donc que la Ligue Europa. Troyes accompagne Metz en Ligue 2, tandis que Toulouse disputera un barrage pour le maintien.

Il y avait encore du suspense en Ligue 1 ce samedi 19 mai avant le coup d’envoi de la 38e et ultime journée du championnat de France de football. Pour le titre et la dernière place, c’est déjà joué depuis quelques semaines : le PSG est champion de France et Metz est condamné à la 20e place.

En revanche, il restait à déterminer qui terminera sur le podium (2e et 3e places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions), qui terminera 4e, 5e et 6e (places qualificatives pour la prochaine Ligue Europa), qui terminera 18e (place de barragiste pour le maintien) et qui terminera 19e (place de relégable).

Monaco assure la place de dauphin, Troyes relégué

Déchue de son titre de champion de France, l’AS Monaco termine vice-championne de France derrière le PSG. Les places sont inversées par rapport à la saison dernière. Le club du Rocher avait son destin en mains, et il n’a pas laissé de place au doute. En déplacement à Troyes, Monaco l’a emporté sans trembler grâce à deux buts du Portugais Rony Lopes et un dernier de Jordi Mboula (0-3). Une victoire qui verrouille cette 2e place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Depay sauve Lyon, Marseille a (presque) tout perdu

Le héros de l’Olympique Lyonnais s’appelle Memphis Depay. Les Gones, opposés à Nice à domicile, ont eu très chaud. Quand Alassane Pléa a ouvert le score pour les Niçois, l’OL est tombé à la 4e place. Mais le Néerlandais Depay est sorti de sa boîte en seconde période. Un premier but de près pour égaliser, un second sur un coup franc astucieux pour donner l’avantage, et un troisième sur un petit ballon piqué pour clore le spectacle. Lyon s’impose au forceps grâce à Depay (3-2 avec un dernier but de Pléa pour Nice) et garde donc la 3e place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions depuis que l’Atlético de Madrid a battu l’Olympique de Marseille en finale de la Ligue Europa.

Le Néerlandais Memphis Depay a marqué un triplé salvateur pour Lyon contre Nice. Il envoie les Gones en Ligue des champions. Emmanuel Foudrot/Reuters

Marseille, justement, apparaît comme le grand perdant de cette course à l’Europe. Auteurs d’une belle saison, les Phocéens terminent pourtant sans rien ou presque. Battus en finale de la Ligue Europa mercredi, ils échouent dans leur rêve de retrouver la Ligue des champions. Ils ont bien battu Amiens ce samedi (2-1, buts de Morgan Sanson et Konstantinos Mitrouglou contre un but d’Abdoulaye Konaté), mais la victoire sur le fil de l’OL les laisse à la 4e place. L’OM devra donc à nouveau se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine.

Rennes et Bordeaux en Ligue Europa, Nice bredouille

Défaits à Lyon, Nice ne se classe que 8e et ne jouera donc pas de compétition européenne la saison prochaine. Rennes a conservé sa 5e place en neutralisant Montpellier (1-1). Et Bordeaux n’a laissé aucune chance à Metz en Lorraine (0-4). Les Girondins soufflent donc la 6e place au nez et à la barbe de Nice, qui est même dépassé par Saint-Etienne, qui a écrasé Lille (5-0).

Troyes fait l’ascenseur, Toulouse

Pour le maintien, rien n’a bougé dans cette dernière journée. Troyes, qui pouvait encore espérer accrocher la 18e place de barragiste, n’a rien pu faire contre Monaco (0-3). L’ESTAC termine donc 19e et avant-dernier et retourne donc en Ligue 2, un an après sa promotion. Toulouse a fait ce qu’il fallait en battant Guingamp (2-1). Mais Caen a obtenu un match nul contre un PSG peu concerné (0-0). Ce point fait le bonheur des Caennais, qui laissent bien la 18e place aux Toulousains. Ces derniers joueront leur maintien lors d’un barrage aller-retour contre Ajaccio ou Le Havre.

Champion de France : PSG, qualifié pour la Ligue des champions 2018-2019

Vice-champion de France : Monaco, qualifié pour la Ligue des champions 2018-2019

3e : Lyon, qualifié pour la Ligue des champions 2018-2019

4e : Marseille, qualifié pour la Ligue Europa 2018-2019

5e : Rennes, qualifié pour la Ligue Europa 2018-2019

6e : Bordeaux, qualifié pour le 2e tour de qualification de la Ligue Europa 2018-2019

18e : Toulouse, qui affrontera Ajaccio ou Le Havre en barrage aller-retour pour le maintien en Ligue 1

19e : Troyes, relégué en Ligue 2

20e : Metz, relégué en Ligue 2