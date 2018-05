Foot: l’ancien international français Roger Piantoni est décédé

Avec Just Fontaine et Raymond Kopa, il était le troisième homme d’une triplette offensive redoutable. A 86 ans, l’ancien international Roger Piantoni est décédé ce samedi 26 mai au CHU de Nancy où il était hospitalisé.

Né à Etain dans la Meuse en 1931, Roger Piantoni a grandi dans la cité minière de Piennes en Meurthe-et-Moselle. Il débute sa carrière à l’AS Nancy où il jouera pendant sept saisons avant de rejoindre le Stade de Reims en 1957. Avec Reims, il devient champion de France dès sa première saison avant de remporter la Coupe de France en 1958 et de disputer la finale de la Coupe d’Europe des clubs champions face au grand Real Madrid d’Alfredo Di Stefano.

L'un des héros de l'épopée suédoise de 1958

Il est également l’une des figures incontournables de l’équipe de France dont il portera le maillot à 37 reprises pour 18 buts. Avec Raymond Kopa, décédé il y a un an, et Just Fontaine, il forme l’un des plus beaux trios offensif de l’histoire du football français et contribue largement à l’épopée des Bleus lors de la Coupe du monde en Suède de 1958.

Après avoir battu l'Irlande du Nord (4-0) en quarts de finale, la France hérite du Brésil en demi-finales, le 24 juin 1958 au stade Rasunda de Solna et s’incline 5-2 après un festival du jeune Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, auteur d’un triplé alors qu’il n’a à l’époque que 17 ans. En battant l'Allemagne (6-3) quatre jours plus tard, la France décroche la troisième place et Just Fontaine, auteur de quatre nouveaux buts, établit le record de nombre de buts inscrits par un joueur en phase finale (13). Cette épopée restera pendant de nombreuses années comme le meilleur résultat de l’équipe de France en Coupe du monde.

« Roger-la-Classe » et ses 394 buts en championnat

Machine à marquer, celui que l’on surnommait « Roger-la-Classe » a terminé deux fois meilleur buteur de D1. Avec 203 buts en 394 matches, il occupe toujours la sixième place du classement des meilleurs buteurs du championnat de France.

60 ans après sa première saison sous les couleurs rémoises, Roger Piantoni s'est éteint ce samedi. Le #SDR est en deuil. Le club perd un géant mais sa légende demeure, celle du plus fameux des gauchers de l'histoire du Stade de Reims. Merci Monsieur Piantoni. #RespectÉternel 🙏🏻 pic.twitter.com/r88UpfAbvI Stade de Reims (@StadeDeReims) 26 mai 2018

Après Reims, il étirera sa carrière de joueur à Nice jusqu'en 1966, puis deviendra entraîneur de Carpentras (1967-71). Il revenait souvent au club de ses débuts, à Nancy, où une tribune porte aujourd'hui son nom.