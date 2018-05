Cyclisme: Chris Froome triomphe du Giro sans faire taire les sceptiques

Chris Froome est rentré dans l’histoire de son sport ce dimanche 27 mai. Non seulement il est devenu le premier britannique à remporter le Tour d’Italie, mais il est désormais le troisième cycliste à réaliser le triplé Tour de France – Tour d’Espagne – Tour d’Italie de façon consécutive après les légendaires Eddy Merckx et Bernard Hinault. Cet exploit pourrait toutefois vite être remis en question, car il est conditionné à une chose : la sanction dont il écopera ou non, pour un contrôle anormal, en septembre dernier, révélant un taux de salbutamol bien supérieur à la limite autorisée dans ses urines lors du dernier Tour d’Espagne. Une Vuelta qu’il a remportée et qui pourrait bien lui être retirée s’il était convaincu de dopage par l’UCI.

Tout au long de ce Giro, le Britannique a plaidé sa bonne foi. Lui qui affirme prendre du salbutamol, plus connu sous le nom de ventoline, pour soigner son asthme, a une nouvelle fois répété au soir de sa victoire finale qu’il avait « sa conscience pour lui », que la course avait été « incroyable » et qu’il s’agissait « d’une victoire spéciale », avant d’assurer comme pour enfoncer le clou qu’il était « propre ».

Un début de Giro très poussif

Peu d’observateurs du cyclisme auraient pourtant misé sur une arrivée en rose à Rome du leader de l’équipe Sky, au début de ce Tour d’Italie. L’affaire était en effet mal engagée quand, dès le premier jour, le Britannique a chuté lors des reconnaissances du contre-la-montre à Jérusalem. Les étapes suivantes ont également paru bien compliquées. Souvent en difficulté lorsque la route s’élevait, le « Kenyan blanc » semblait loin de sa meilleure condition physique, se trouvant relégué jusqu’à la 12e place du classement général à 3 minutes et 20 secondes du leader, son compatriote Simon Yates au soir de la 13e étape.

Mais « Froomey » va reprendre du poil de la bête le lendemain en s’imposant sur le terrible Zoncolan et ses pentes à 20 %, une victoire qui lui permettra de revenir à la cinquième place du classement. C’est finalement dans le « Colle delle Finestre » à deux jours de l’arrivée à Rome que le « Miracle Froome » va se produire. Le leader de l’équipe Sky va profiter d’une grosse défaillance de Yates pour attaquer à 80 km de l’arrivée dans ce col non asphalté pour s’envoler vers la victoire. Au terme d’une folle cavalcade, Chris Froome va engloutir seul deux autres cols et repousser ses poursuivants, le Néerlandais Tom Dumoulin et le Français Thibaut Pinot, à plus de trois minutes lors de son arrivée à Bardonnèche où il remporte sa deuxième étape et s’empare du maillot rose.

Le Britannique Chris Froome lors de sa folle échappée dans le Colle delle Finestre où il récupérera le maillot rose à la fin de l'étape. LUCA BETTINI / POOL / AFP

Un exploit qui ravive les soupçons

Dès lors, la victoire semble promise au Britannique, mais sa folle échappée solitaire, que d’aucuns qualifient « d’un autre temps », attise une fois de plus les soupçons. Pour le spécialiste de la performance et ancien entraineur de l’équipe Festina, Antoine Vayer, cette performance est « surhumaine ». « Chez Froome, on le sait, il y a des choses qui sont extrêmement bizarres, qui sont inexpliquées, affirme-t-il. Pour contourner les règles c’est relativement facile, les contrôles antidopage pour l’instant, et tous les contrôles qui sont effectués, ne sont que la caution de ceux qui trichent. Froome n’aurait même dû être là, par simple décence eu égard au contrôle anormal qu’il a eu en septembre », poursuit-il.

Je pense que le Tour d'Italie que l'on a vu était une Commedia dell'arte plutôt qu'un spectacle sportif. Antoine Vayer, spécialiste de la performance et ancien entraineur de l'équipe Festina 27/05/2018 - par Thomas-Sean de Saint Leger Écouter

Beau joueur, Tom Dumoulin, dauphin de Froome au général et vainqueur sortant de l’épreuve, a concédé avoir fait son maximum. « J’ai montré que j’étais parmi les meilleurs grimpeurs, mais pas le meilleur. Froome ? J’ai toujours dit qu’il avait le droit de courir le Giro et il a été plus fort que moi depuis vendredi », a lâché le coureur de l’équipe Sunweb. C’est pourtant ce même Dumoulin qui avait déclaré au départ de Jérusalem : « dans sa situation, je ne serais pas venu ».

S’il était disculpé, Froome serait le premier coureur du XXIe siècle à gagner trois grands tours consécutifs. Vainqueur du Tour d’Italie, Froome est aussi de facto candidat à un doublé Giro-Tour qui n’a plus été accompli depuis vingt ans et le malheureux Marco Pantani, à une époque conditionnée par l’EPO. Encore faut-il qu’il soit autorisé à concourir puisque la procédure de son contrôle de la Vuelta suit son cours et donne lieu à une bataille acharnée entre experts sur fond de contestation du test antidopage. Chris Froome ne semble plus à un exploit près, reste encore à savoir s’ils ne seront finalement pas de courte durée.

*Propos d’Antoine Vayer recueillis par Thomas de Saint-Léger