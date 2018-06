Le footballeur Kenny Dalglish anobli par la reine d'Angleterre

Kenneth « Kenny » Dalglish, ancien buteur en série du Celtic Glasgow, de Liverpool et de l'Ecosse, fait partie de la liste d'honneur des personnalités que va anoblir la reine d'Angleterre Elizabeth II ce samedi 9 juin à l'occasion de sa fête d'anniversaire (elle a eu 92 ans le 21 avril). Auteur de 172 buts sous le maillot des Reds, l'ancien attaquant, âgé de 67 ans, a remporté trois Ligues des champions, une Supercoupe d'Europe, six championnats, quatre League Cup et une FA Cup avec le club de la Mersey, qu'il a également entraîné entre 1985 et 1991 et de 2011 à 2012. Il s'est aussi distingué en s'associant à son épouse Marina, atteinte d'un cancer du sein. Ensemble, ils ont fondé The Marina Dalglish Appeal, une association caritative qui, depuis sa fondation en 2005, a recueilli plus de 11 millions d'euros pour les personnes atteintes d'un cancer du sein.

En reconnaissance de « ses services pour le football, pour la charité et pour la ville de Liverpool », la reine Elizabeth II a décidé d'accorder à Kenny Dalglish le titre de Sir. « Je suis immensément reconnaissant », a confié l'ancien joueur, anobli au même titre que l'actrice Emma Thompson. La skieuse paralympique Menna Fitzpatrick, la correspondante de guerre Kate Adie, l'ancienne infirmière Rosemary Powell (âgée de 103 ans et qui servit durant la Seconde guerre mondiale), et l'officier de police Mark Rowley (qui est en charge de l'anti-terrorisme en Grande-Bretagne) sont également honorés.