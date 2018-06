Mondial 2018: au tour de la «Mannschaft» et de la «Seleçao» d'entrer en scène

Ce sont des retrouvailles footbalistiques à distance. A 15h (temps universel), dans le groupe F de la Coupe du monde 2018 en Russie, l'équipe nationale allemande (1ère au classement Fifa) affronte ce dimanche 17 juin 2018 le Mexique, 15e. Tandis que dans le groupe E, à 18h TU, les Brésiliens (2e) retrouvent la Suisse (6e). Or, nul n'aura oublié le petit différend opposant l'Allemagne et le Brésil depuis l'édition 2014.

La savoureuse première phase de la Coupe du monde 2018 bat désormais son plein, et les 32 équipes nationales - réparties dans huit groupes - s'affrontent tour à tour les unes les autres, à raison de trois ou quatre matches par jour. Si l'Egypte, le Maroc et le Nigeria ont jusqu'ici fait chou blanc (0 victoire, 0 but inscrit), la Tunisie et le Sénégal tenteront leur chance respectivement lundi et mardi.

En attendant, c'est ce dimanche « le jour des seigneurs », comme l'intitule l'Agence France-Presse. En effet, le champion du monde en titre, l'Allemagne et ses quatre étoiles, va faire son entrée au Luzhniki Stadium de Moscou, face au Mexique. Et le favori de cette année, le Brésil de Neymar Jr. (cinq titres au total), affrontera la Suisse à la Rostov Arena de Rostov-sur-le-Don.

Aucun « footeux » n'aura oublié que ces deux habituées des phases finales - et du dernier carré - s'étaient rencontrées il y a quatre ans en demi-finale du Mondial brésilien, pour une victoire humiliante de la Mannschaft sur la ‎Seleção (7-1). Un traumatisme pour les Auriverdes, qui avaient joué sans Neymar, blessé, et Thiago Silva, suspendu. Tous deux sont de retour cette année en Russie.

« Il n'y a pas de traumatisme »

D'habitude, l'Allemagne écrase tout en phase éliminatoire. Mais jusqu'ici, notamment en amical, elle s'est montrée plus laborieuse, restant sur cinq matches nuls et une victoire 2-1 contre l'Arabie saoudite, sélection qui a pris une manita [une main] (5-0) face à la Russie en ouverture de la Coupe du monde. La Mannschaft affiche notamment des problèmes défensifs et un gardien en manque de temps de jeu.

Il y a aussi eu la polémique suscitée par une photo de deux joueurs de l'effectif, Mesut Özil et Ilkay Gündogan, qui ont posé avec le président de leur pays d'origine, la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Scandale en Allemagne. Le sélectionneur Joachim Löw le sait, conserver le titre mondial « est ce qu'il y a de plus difficile ». Aussi, il se serait sans doute bien passé de cette affaire.

Mais à distance, dans son propre groupe, le Brésil gardera un œil sur son bourreau. Sans pour autant tomber dans le pathos, à croire celui qui a repris le brassard de capitaine, le défenseur Marcelo. « J'aurais voulu que ça soit différent, mais il n'y a pas de traumatisme. Sinon, j'aurais pris ma retraite », confie le joueur du Real Madrid au sujet de l'élimination d'il y a quatre ans.

Neymar n'est « pas à 100% »

Si les Brésiliens ont retrouvé la légèreté qui les avait abandonnés en 2014, ils le savent, leur public ne se satisfera que de la victoire finale. Le voyage en Russie a donc valeur de rédemption. Notamment pour Thiago Silva, capitaine suspendu il y a quatre ans face à l'Allemagne, mais que beaucoup associent à la déroute, en raison de sa crise de panique lors des penalties en 8e de finale face au Chili.

Si l'ex-capitaine banni a fini par redevenir - sur la pointe des pieds - le patron de la défense auriverde, Neymar sera pour sa part le leader en attaque. Mais dans quel état de forme ? Revenant à peine d'une absence de quatre mois après une fracture à un pied, la star du PSG, qui a fait de bons matches amicaux, « n'a pas perdu cette vitesse, mais il n'est pas à 100% », constate son sélectionneur, Tite.

Il va sans doute que les performances collectives et individuelles du jour, à l'instar de celles la France et de l'Espagne - ou encore, dans une moindre mesure, de l'Argentine et du Portugal -, seront particulièrement scrutées. Côté allemand, à surveiller notamment la performance de l'attaquant iconoclaste Thomas Müller, meilleur buteur de la compétition en activité avec 10 buts au compteur.

■ A part le Brésil et l'Allemagne ? L'autre match du groupe E, celui du Brésil, sera le premier du jour ce dimanche 17 juin en Russie. Il opposera, à 12h TU dans la Samara Arena, l'étonnante sélection du Costa Rica, quart de finaliste en 2014, à l'un des héritiers de l'ex-Yougoslavie, la Serbie. Tandis que dans le groupe F, celui de l'Allemagne, la seconde rencontre aura lieu lundi. D'un côté, la Suède post-Zlatan Ibrahimovic ; de l'autre, la Corée du Sud, qui n'a plus dépassé les 8e de finale depuis son exploit en 2002 à domicile (demi-finaliste).