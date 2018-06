France: plus d’un salarié sur deux en situation de fragilité

En France, plus d'un salarié sur deux est en situation de fragilité. C'est le résultat d'une étude publiée ce mercredi 20 juin par Malakoff Médéric. Une fragilité qui peut aussi bien être personnelle que professionnelle et qui a une incidence sur la productivité.

Que ce soit à cause de sa difficulté ou d'un manque de sens, plus d'un tiers des Français se sentent mal au travail. Ils sont même un peu plus à éprouver une fragilité dans leur vie personnelle, principalement pour des raisons financières ou de santé.

Cumulés, ces deux chiffres révèlent que près d'un salarié sur deux en France est concerné par le phénomène et surtout que les frontières entre le domicile et le travail ne sont pas étanches. Les soucis de la maison sont apportés au bureau et inversement.

Du côté des employeurs, on observe ainsi parfois un manque d'implication au travail. Mais ce phénomène est de plus en plus pris en compte et 6 patrons sur 10 déclarent avoir mis en place des mesures pour aider leurs salariés en difficultés. L'avance sur salaire ou l'aménagement du temps de travail sont les deux leviers les plus utilisés.

Mais beaucoup reste encore à faire, car seulement une minorité de personnes ose évoquer ses problèmes au travail par peur d'être licenciée ou d'être freinée dans sa carrière.

► (Re) lire : Absentéisme au travail: les Français posent de plus en plus d'arrêts maladie