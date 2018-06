Tour de France: Bernard Hinault appelle le peloton à la grève

Le quintuple vainqueur du Tour de France Bernard Hinault a appelé mercredi le peloton de la prochaine Grande Boucle à faire grève pour sanctionner Chris Froome si les instances du cyclisme ne le font pas avant. Dans un entretien accordé à Ouest France, Hinault appelle les coureurs à faire grève en Vendée, lors de la première étape le 7 juillet. « Le peloton doit mettre pied à terre et faire grève en disant : "Si lui est au départ, on ne part pas". » Selon le Breton, interrogé par le quotidien, « le peloton est trop gentil. On en a condamné d'autres, tout le monde était d'accord, et lui, on ne va pas le condamner car on dit qu'il a un contrôle anormal ? Non, ce n'est pas un contrôle anormal ». Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, a présenté une concentration « anormale » de salbutamol lors d'un contrôle antidopage lors de Tour d'Espagne 2017 et est toujours dans l'attente d'une décision du tribunal antidopage de l'Union cycliste internationale (UCI).