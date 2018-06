Mondial 2018: l’Allemagne, une championne du monde sur un fil

En Allemagne, la presse et la majorité des anciennes gloires de la Mannschaft, les Breitner, Matthäus et autre Effenberg ont éreinté l'équipe, pointant non seulement les lacunes tactiques et techniques, mais aussi et surtout l'état d'esprit de champions du monde qui ont semblé endormis sur leurs lauriers désormais fanés... « On ne peut plus se permettre un match comme ça, sinon nous allons rentrer à la maison, a admis jeudi le défenseur central Mats Hummels. Nous avons définitivement compris que seules des performances de très haut niveau nous permettront d'aller plus loin. »

En 1982 déjà…

Contre des Suédois en pleine confiance, la tâche s'annonce rude. Les Scandinaves, qui ont privé l'Italie du Mondial en s'imposant en barrages, ont tout à gagner et peu à perdre. S'ils l'emportent, ils peuvent décrocher dès ce samedi leur billet pour le tour suivant, à condition que, parallèlement, la Corée du Sud batte le Mexique.

Dans le camp des Allemands à Sotchi, sous le soleil de la Mer Noire, après l'auto-critique du début de semaine on cultive désormais la pensée positive. « Nous devons gagner, nous n'avons plus de joker », admet le milieu défensif Sami Khedira, très décevant dimanche. « Mais le groupe est solide, nous avons beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore joué et qui sont chauds, je crois que nous pouvons le faire », estime-t-il.

« Cette équipe et cet entraîneur ont souvent prouvé qu'ils savaient gérer la pression », renchérit Hans-Dieter Hermann, le préparateur mental qui accompagne la Mannschaft depuis 2004.

Cette fois pourtant, la situation est quasi-inédite: jamais depuis 1982 l'Allemagne ne s'est trouvée en position d'être éliminée d'un Mondial dès le deuxième match. Cette année-là, après une surprenante défaite d'entrée contre l'Algérie, elle avait tout de même atteint la finale.