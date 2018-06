Mondial 2018: la France première de sa poule sans convaincre

Les six changements effectués par rapport à l’équipe-type ne pourrait constituer la raison principale de la terne prestation des Bleus face au Danemark. La copie rendue est quasi conforme à leurs deux premières sorties face à l’Australie (2-1) et le Pérou (1-0), la victoire et les buts en moins. L’équipe de France est invaincue dans ce premier tour et a fini première de sa poule, mais pour la manière, il faudra repasser. Les Bleus ont une nouvelle fois manqué d’inspiration offensive, de rythme pour troubler l’organisation danoise rugueuse, et de tout ce qui fait d’une équipe une prétendante à la victoire finale ou au dernier carré.

Le Pérou éteint l’enjeu

Un nul suffisait aux Français et Danois pour atteindre leur objectif: la tête du groupe pour les Bleus qui étaient déjà qualifiés, et le point qui assurait aux Danois leur participation aux 8e de finale. Et les buts péruviens parallèlement à Sotchi dès les 18e et 50e minutes achevaient de maltraiter l'enjeu à Moscou: le Danemark était qualifié même s'il perdait.

Cela s’est tout se duite ressenti sur la pelouse avec des Vikings qui n’avaient plus rien de conquérant et des Bleus qui ne donnaient pas l’impression de vouloir aller chercher la victoire. « On avait un adversaire qui voulait jouer le match nul, donc ce n'était pas évident de mettre du rythme, a confié le défenseur central des Bleus Raphaël Varane. On a assuré l'essentiel donc on est satisfait. Ce n'est pas les matches où on prend le plus de plaisir mais il fallait être serein, concentré. »

Didier Deschamps avait aligné son système de prédilection, le 4-2-3-1, avec Griezmann derrière Olivier Giroud et le duo Lemar-Dembélé sur les côtés. L’animation offensive fut donc très pauvre et seules les entrées de Nabil Fekir (69e) d’abord, et de Kylian Mbappé (78e) ensuite, ont redonné du tonus aux Bleus. Pas assez pour décrocher la victoire. Très peu pour rassurer les supporters de l’équipe de France.

Les hommes de Didier Deschamps doivent connaître dans la soirée leur adversaire en 8e de finale, samedi à Kazan, issu du groupe D (Croatie, Nigeria, Islande, Argentine).

