Mondial 2018: la France, grâce à Mbappé, élimine l’Argentine et file en quarts

C’est peut-être la magie du numéro 10. Après Raymond Kopa (Mondial 1958), Michel Platini (1982, 1986) et Zinedine Zidane (1998, 2006), Kylian Mbappé, aujourd’hui détenteur du numéro 10 des Bleus, est en train de marquer la Coupe du monde 2018 de son empreinte. Après un premier tour peu étincelant, avec un but malgré tout, l’attaquant du PSG a été décisif sur trois buts français dans la victoire contre à l'Argentine (4-3). Sur le premier, il s'élançait depuis son camp dans une folle chevauchée balle au pied jusqu'à la surface, où il était déséquilibré par Marcos Rojo, carton jaune et penalty, transformé par Antoine Griezmann (13e). Il avait déjà obtenu un coup franc expédié par "Grizou" sur la barre (9e). Et c'est le jeune Parisien qui se chargeait de tuer le match avec un doublé express: d'abord en éliminant deux joueurs dans la surface dense (64e), puis plein de sang-froid après une délicieuse petite passe d'Olivier Giroud (68e).

Proche de Pelé...

Mbappé (19 ans et 6 mois) est devenu samedi le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Coupe du monde depuis la légende du Brésil, Pelé (17 ans et 8 mois), lors du Mondial 1958 en Suède, a indiqué le statisticien Opta. En demi-finale contre les Bleus, il y a 60 ans, Pelé avait lui inscrit un triplé le 24 juin à Solna (5-2).

Pour l'équipe de France, ce n'est pas encore le dernier carré, objectif officiel des vice-champions d'Europe, mais ils ont fait une énorme impression en sortant les vice-champions du monde emmenés par un Messi peu en verve, bien bloqué par le dispositif défensif ficelé par Didier Deschamps, qui fêtait royalement son record de 80 matches à la tête de l'équipe de France

Son équipe tient sans doute son match référence, à la faveur d'une grosse démonstration de caractère, dans un stade acquis à la cause de l'Argentine et vrombissant de chants comme à Buenos Aires. Surtout, l’équipe de France tient en son sein un phénomène avec Mbappé. Et avec ce numéro 10, tous les rêves sont permis.

