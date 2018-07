Cristiano Ronaldo passe du Real Madrid à la Juventus

Les amateurs de football sont en émoi ce 10 juillet et ce n’est pas seulement à cause de la Coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet en Russie). Cristiano Ronaldo, considéré comme le meilleur footballeur actuel avec l’Argentin Lionel Messi, vient en effet de donner une nouvelle direction à son incroyable carrière. A 33 ans, le Portugais va ainsi poursuivre son parcours à la Juventus Turin, dans le championnat italien (Série A), et ce durant les quatre prochaines années.

L’attaquant quitte donc le Real Madrid après neuf saisons dans le championnat espagnol (Liga) et 451 buts marqués en 438 matches toutes compétitions confondues.

Un salaire faramineux, surtout pour un joueur de 33 ans

A la « Juve », l’intéressé devrait toucher une trentaine de millions d’euros par saison, largement au-dessus de ses émoluments espagnols actuels (environ 23 millions nets). Le coût global de l’opération avoisinerait les 400 millions d’euros bruts pour les Turinois, selon des médias ibères et italiens, entre l’indemnité de transfert, les salaires de l’intéressé, ainsi que les taxes et autres commissions.

Bref, des sommes faramineuses. Surtout pour un sportif qui s’approche de la retraite. Mais en Série A, championnat où le jeu est moins rapide et où la culture tactique est prépondérante, les éléments âgés sont toujours très bien considérés et traités.

Un duel légendaire avec le Barça de Messi

Cristiano Ronaldo avait été transféré en 2009 de Manchester United (Angleterre) au Real Madrid contre 94 millions d’euros environ, un record à l’époque. L’investissement s’est toutefois révélé fructueux pour les Madrilènes. Ces derniers ont depuis remporté, notamment, deux titres de champion (2012 et 2017), deux coupes d’Espagne (2011 et 2014), trois Supercoupes de l’UEFA (2014, 2016 et 2017), trois Coupes du monde des clubs (2014, 2016 et 2017) et surtout quatre Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018), la compétition de clubs la plus prestigieuse qui soit. Sans parler du juteux merchandising autour d’une icône qui compte 74 millions d’abonnés sur Twitter.

Pendant près d’une décennie, le duel entre le FC Barcelone de Lionel Messi et le Real Madrid de Cristiano Ronaldo a en outre déchaîné les passions partout sur la planète. Les « clasicos » sont désormais les matches les plus attendus de l’année. Et le débat entre fans de l’Argentin et du Lusitanien, sur « qui est le plus fort ? » est devenu le plus virulent de l’univers du ballon rond.

Cristiano Ronaldo part au sommet, mais…

Le 29 novembre 2010, le Barça de Messi (à droite) inflige un cinglant 5-0 au Real d'un Ronaldo humilié. JOSEP LAGO / AFP

Durant les trois premières saisons, Cristiano Ronaldo enrage en tout cas devant la domination du Barça et de son rival Messi, élu meilleur joueur au monde (Ballon d’or) 2009, 2010, 2011 et 2012. Mais celui qui a été formé au Sporting Portugal reprend progressivement le dessus. Il est désigné Ballon d’or 2013, 2014, 2016 et 2017, en attendant sans doute un sixième sacre, en 2018.

Seul bémol, Cristiano Ronaldo n’est jamais totalement entré dans le cœur des fans madrilènes, qui lui préfèrent des icônes passées du Real, comme l’Hispano-Argentin Alfredo Di Stefano (1953-1964). Car, de fait, le Portugais, souvent jugé arrogant, égoïste et caractériel, ne colle pas avec l’image idéale du joueur « merengue ».

Avec ses dirigeants, Cristiano Ronaldo a toujours eu des rapports compliqués. Il a souvent estimé ne pas avoir été aussi soutenu et valorisé que Messi par le Barça, y compris d’un point de vue financier. Ses démêlés avec le fisc espagnol pour fraude fiscale, conclus par un arrangement de 18,8 millions d’euros, ont d’ailleurs fini par convaincre celui qu’on surnomme « CR7 » de quitter l’Espagne pour l’Italie. Le Paris Saint-Germain lui a fait les yeux doux durant plusieurs années. Mais le vainqueur de l’Euro 2016 avec le Portugal a préféré continuer son chemin dans un grand club. Une Juventus Turin qui a buté face au Real en finale de la Ligue des champions 2017 ou en quart de finale de la dernière édition avec un retourné acrobatique de Ronaldo. Une « Vieille Dame » - le surnom du club turinois - qui compte sur sa recrue pour retrouver les sommets européens.