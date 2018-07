L’œil de Patrice Neveu: la France est montée en puissance

Je crois que l’équipe de France s’est inscrite dans la continuité dans ce tournoi. L’essentiel, même si on a tendance à parfois s’en écarter, c’est le résultat final. Les Bleus ont passé le premier tour sans montrer leur véritable valeur. Le collectif n’a pas donné l’impression qu’il lui était possible d’entrer de jeu d’aller jusque-là et pourquoi pas plus loin.

Finalement, on a assisté à une belle montée en puissance. C’est vrai, d’autres nations ont donné la sensation de suprématie, comme le Brésil. Mais la Seleçao n’est plus là. Si la Belgique a logiquement gagné, il y a dix jours, on imaginait aisément Neymar et ses coéquipiers aller très loin. Le favori est tombé et c’est la vérité d’un tournoi. Dans une Coupe du monde, dès que la phase à élimination direct débute, il faut évidemment être bon à chaque match.

Je crois que dans cette équipe de France, certains joueurs sont plus concernés qu’au début, d’autres ont récupéré physiquement. Ça, c’est le travail de tout un staff, des hommes de l’ombre, avec Didier Deschamps à la baguette.

Les résultats actuels de l’équipe de France font taire les critiques. Désormais, on ne va plus remettre en cause les choix du coach et c’est un atout. De toute façon, je pense que Didier Deschamps a donné les bonnes réponses à chaque rencontre. Face à l’Uruguay, les Tricolores ont été beaucoup plus présents en récupération du ballon. Ils ne lâchaient rien dans les duels ou dans les replacements. Face à l’Argentine, le collectif était déjà monté d’un cran.

Les joueurs le savent, le Mondial est une compétition très longue. La plupart des Bleus ont l’habitude de jouer des matches importants. Même si c’est une Coupe du monde, il faut recréer de la motivation après une saison très longue. C’est le travail du sélectionneur qui a pour l’instant réussi.

La Belgique est un adversaire redoutable avec de grandes individualités, un beau collectif et un super gardien. Mais la France aura l’avantage d’avoir plus d’espace que face à l’Uruguay. Kilian Mbappé devrait pouvoir s’exprimer plus et Antoine Griezmann sait que ce sera le match le plus important pour lui. La nation qui va remporter cette rencontre, sans sous-estimer les autres, pourrait bien être championne du monde.