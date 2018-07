Tour de France : le sprinteur Groenewegen ressuscite à Chartres

Au cœur d’une Beauce jaunie par les blés, la moisson a souri au sprinteur néerlandais Dylan Groenewegen dans la 7e étape du Tour de France courue entre Fougères et Chartres et qui proposait, avec ses 231 kilomètres, le plus long parcours de cette édition.

L’enjeu de la journée était d’attendre le sprint en évitant un coup de bordure, ce souffle latéral violent qui, en plaine, coupe le peloton en deux et tue les espoirs de ceux qui se font piéger à l’arrière. On craint donc les bordures et l’on se masse sur toute la largeur de la route pour faire bloc.

Devant le peloton, Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic), déjà dans l’échappée la veille, rentabilise l’investissement de ses sponsors en montrant son maillot 90 km durant, avant d’être repris à 38 bornes de la ligne.

On s’ennuie un peu en ce bel après-midi d’été. Greg Van Avermaet, le Maillot jaune, va gratter trois secondes au « point bonus », une des nouveautés de cette édition 2018 de la Grande Boucle. Toujours ça de gagner pour celui qui espère garder le paletot jusqu’à la montagne…

Le maillot vert relancé ?

A 22 km du but, le peloton semble se satisfaire d’une arrivée au sprint. On roule le sourire aux lèvres, on pose les avant-bras croisés sur le cintre de son vélo. La Movistar de Landa, Quintana et Valverde, candidats au classement général, mène le train (de sénateur). Le but ? Eviter les chutes et la perte de temps qu’elles occasionnent en fin d’étape.

A 8 km de l’arrivée, les choses sérieuses commencent. Les Groupama-FDJ, pour Arnaud Démare, les Lotto-Soudal, pour André Greipel, ou les Dimension Data, pour Mark Cavendish, mettent quelques dents de plus. La course devient nerveuse. Soudain surgissent les maillots jaune et noir des Lotto NL-Jumbo. Leur sprinteur Dylan Groenewegen et ses grosses cuisses, peu en réussite depuis le départ, entendent rappeler au monde qu’ils ont vaincu sur les Champs-Elysées il y a un an. Une référence ! Fernando Gaviria et Peter Sagan, qui ont déjà levé les bras deux fois chacun depuis le départ en Vendée, ne lui résistent pas.

Finalement, la course au maillot vert du classement par points et plus généralement le titre de meilleur sprinteur du Tour 2018 seront peut-être plus disputés que prévu. A chaque jour sa bonne nouvelle…