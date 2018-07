Mondial 2018: Kylian Mbappé, grandeur mature

L'attaquant de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui a disputé face à la Croatie à une finale de Coupe de monde (4-2), a toujours marqué son monde par sa maturité malgré ses 19 ans. Tout juste sorti de l’adolescence, il marque l’histoire du football français avec ce titre de champion du monde et son but en finale.

De notre envoyé spécial à Moscou,

« Une étoile est née », titrait le quotidien italien Corriere della Sera, une photo de Kylian Mbappé en Une, au lendemain de la victoire des Bleus face à l’Argentine de Lionel Messi. Et La Stampa de Turin a même établi la comparaison en titrant « Comme Pelé ». « A la fin d'un match épique, sept buts et une infinité d'émotions, il y a le sourire de Mbappé, petit joyau français sur les traces de Pelé », écrivait le journal. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a accroché la deuxième étoile sur le maillot des Bleus après une victoire sur la Croatie à laquelle il a activement participé en inscrivant le quatrième but tricolore.

Kylian Mbappé marque le quatrième but français en finale de la Coupe du monde. REUTERS/Maxim Shemetov

Il maîtrise déjà les codes du métier et la communication

De ce tournoi en Russie, tout le monde se souviendra que lors de cette confrontation face à l’Argentine de Lionel Messi, Mbappé a révélé au monde son talent en plein essor, avec un doublé. « Messi peut partir tranquille, où et comme il voudra, mais nous sommes entrés dans une autre époque, celle de Kylian Mbappé, qui a eu sur la Coupe du monde le même impact que Pelé il y a soixante ans », avançait carrément La Repubblica à Rome. France football a évoqué son « culot et talent qui ont éclaté à la face du monde ».

Plus qu’être un grand joueur, Mbappé étonne son monde. A 19 ans, à peine sorti de l’adolescence, il est conscient de ce qui lui arrive et son aisance verbale est à pointer.

Surtout, il maîtrise déjà les codes du métier et la communication comme personne. « Je ne vois qu'un seul exemple d'un type aussi posé à son âge : Basile Boli. A 18 ans, il savait exactement ce qu'il voulait. Tout était clair et précis. Il dégageait une sorte de charisme », a déclaré l'ancien entraîneur d'Auxerre Guy Roux au Parisien. « Mbappé, c'est quelqu'un de très mature. On a rarement vu ça, raconte son compatriote Samuel Umtiti. On peut parler de tout avec lui. Il ne fait pas son âge, il a la tête sur les épaules. Il sait où il veut aller et comment. C'est ce qui m'impressionne, son calme sa sérénité. » Mbappé a toujours su qu'il ne voulait pas être un figurant dans son sport en ayant l'ambition de « marquer les esprits ».

Le plus mature, le plus sûr de lui

Pour Paul Pogba, Mbappé va « apprendre » et « va gagner en expérience ». « Il est déjà en avance pour son âge. Je lui donne des conseils, mais il est assez mature, il comprend déjà des choses que moi je ne comprenais pas à son âge », a expliqué le joueur de Manchester United avant la finale.

« C’est vrai, je n’ai que 18 ans [sic], mais pour moi, ce ne sera jamais une excuse, je prends mes responsabilités et je cherche à tout donner à chacun de mes matchs », précisait l'international français juste après son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2017. Surtout, comme l'avoue Samuel Umtiti, « Kylian n'aime pas qu'on lui parle de son âge ».

Emmanuel Macron remet le trophée du meilleur jeune du Mondial à Kylian Mbappé. REUTERS/Maxim Shemetov

« C’est un jeune qui a une belle maturité d’esprit, qui est lucide. Il a sûrement appris à Monaco les principes et le fonctionnement d’un footballeur professionnel grâce au centre de formation. Son environnement familial doit être très sain. Son mental facilite son épanouissement. Il a les bases du respect. Quand il parle, on sent de la sincérité et il sait dans quel monde il évolue. Il va faire une carrière exceptionnelle », raconte à RFI Patrice Neveu, ancien sélectionneur de la Mauritanie.

« Maintenant, on ne peut plus se cacher », admettait l'attaquant de l'équipe de France, après la qualification pour la finale. Et face à la Croatie, Kylian Mbappé ne s'est pas caché. Celui qui est devenu en l'espaca de deux saisons l 'un des joueurs les plus « bankables » de la planète foot change définitivement de statut avec ce titre de champion du monde, et un trophée de meilleur jeune joueur du tournoi, à même pas vingt ans.