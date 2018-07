Tour de France : sous les pavés, la plonge

John Degenkolb s’est imposé à Roubaix dans la 9 e étape du Tour de France, marquée par l’abandon de Richie Porte et les chutes de Mikel Landa et Rigoberto Uran. Le Français Romain Bardet, malchanceux, a toutefois réussi à finir avec les favoris.

Les organisateurs du Tour de France se plaisent à répéter cette antienne : « Ce sont les coureurs qui font la course. » Et il faut avouer que, malgré les pièges placés sur leur chemin lors des huit premières étapes, le peloton de la Grande Boucle 2018 s’est parfois comporté comme un garnement qui ne veut pas avaler la bonne soupe pleine de fibres que sa maman a préparée avec amour, lui préférant un hamburger et des frites.

Heureusement, la 9e étape, longue de 156,5 kilomètres d’Arras à Roubaix, dont près de 22 kilomètres de pavés répartis sur quinze secteurs, a transformé la journée du dimanche 15 juillet en un mini-enfer du Nord. Le premier à mordre la poussière est l'Australien Richie Porte (BMC), l’un des sérieux prétendants à la victoire finale, qui chute peu après le départ d’Arras et abandonne.

A 50 km de la ligne, dans le secteur d’Auchy, les dégâts sont encore importants : l’Américain Tejay van Garderen est à terre, Romain Bardet connaît sa deuxième crevaison de la journée. Froome aussi y va de sa petite chute, à 45 km de Roubaix, mais sans conséquence. Et l’on s’aperçoit rapidement que le Britannique est à l’aise sur les gros cubes par vraiment apéritifs. Lui qui avait abandonné en 2014 juste avant d’aborder ces fameux pavés.

Bardet malchanceux mais toujours présent

A 32 km de l’arrivée, alors que le peloton n’est pas dans un secteur pavé, le Basque Mikel Landa, un des favoris, chute lourdement. Quelques secondes plus tard, Rigoberto Uran, 2e du général l’an passé, tombe à son tour. Pour ces deux coureurs, il y aura du débours. Bardet, lui, joue de malchance : une troisième crevaison retarde une nouvelle fois la meilleure chance française dans ce Tour à la sortie du dernier secteur pavé. Mais le leader d’AG2R-La Mondiale va serrer les dents pour finir avec le groupe des favoris !

La décision pour la victoire d’étape se fait dans le long secteur de Camphin-en-Pévèle, à 15 bornes de Roubaix : Greg Van Avermaet, John Degenkolb, deux anciens vainqueurs de Paris-Roubaix, et Yves Lampaert, le champion de Belgique, sortent du peloton des favoris. On ne les reverra plus. Entre ces trois spécialistes, on règle ses comptes au sprint et l’Allemand Degenkolb s’impose logiquement.

Après huit jours pas toujours folichons, le Tour s’est enfin animé. De quoi donner encore plus de relief à la prochaine étape, qui se courra mardi après une journée de repos. Ce sera la première en montagne, et plusieurs favoris auront déjà quelques comptes à régler avec le temps qui fuit.