Mondial de rugby à VII : les Françaises battues, pas abattues

Une semaine après le sacre des footballeurs à Moscou, une autre équipe de sport collectif française pouvait prétendre au titre suprême. Pour la première fois de leur histoire, les joueuses de l’équipe de France de rugby à VII accédaient à la finale de la Coupe du monde, à San Francisco, dans la nuit de samedi à dimanche.

Mais la marche était visiblement trop haute pour les Bleues qui se sont nettement inclinées face aux Néo-Zélandaises sur la marque de 0-29 après avoir encaissé cinq essais.

Pourtant, les Françaises, qui n'avaient pas dépassé les quarts de finale lors de leurs deux premières participations à la Coupe du monde (2009 et 2013), avaient cru en leur bonne étoile. En demi-finale, elles avaient créé la sensation en éliminant, sur le score de 19-12, l'Australie, championne olympique et vainqueur du circuit mondial cette saison. Une performance qui confirmait les victoires du premier tour contre le Japon (33-7) puis face au Canada en quart de finale (24-19).

Plus qu’une équipe à battre

Si la Nouvelle-Zélande a donc logiquement conservé son titre acquis à Moscou en 2013, les Françaises ont confirmé d’évidents progrès enregistrés tout au long de la saison. D’ailleurs, les Bleues étaient arrivées aux Etats-Unis avec le plein de confiance et une ambition certaine : « On vise une médaille, d’or si possible. Au vu des derniers tournois, on sait qu’on a les moyens de faire quelque chose de bien », avait lancé sans fausse modestie Fanny Horta, la capitaine tricolore.

Après la finale, si elle reconnaissait qu’il y avait « forcément de la déception », Camille Grassineau parlait d’ « une progression tout au long de la saison » et surtout insistait sur le long terme : « C’est un travail qui a été enclenché il y a plusieurs années et ça commence à payer maintenant. » Fanny Horta tirait, elle ausssi, un bilan largement positif de cette troisième Coupe du monde et donnait rendez-vous pour de futures batailles : « On rivalise, on a battu deux des trois meilleures équipes, il n’en reste plus qu’une à battre. Cela va être notre objectif très clair pour la saison prochaine. » Avec, en point de mire, un an plus tard, les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, où la France, seulement sixième en 2016, nourrira forcément de plus grandes ambitions.