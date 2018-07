Foot US: Steven Longa, un Indomptable chez les Lions de Detroit

Lorsqu’on se prénomme Steven et qu’on est camerounais, le fait de jouer au football américain dans une équipe s’appelant les « Lions » peut paraître évident. « Je pense que c’est un signe », rit Steven Longa, âgé de 23 ans.

Celui qui a fait ses débuts en 2016 au sein de la prestigieuse Ligue nord-américaine de foot US (NFL) s’amuse en tout cas de ce destin pas banal : « Je suis un "Lion Indomptable" qui joue chez les Lions de Detroit. Je ne suis pas du genre à m’attarder sur les signes. Mais quand tu te poses et que tu jettes un œil à la manière dont les choses se sont passées, tu ne peux pas t’empêcher d’y voir quelque chose. »

Un père footballeur qui a fui le Cameroun

Le sort de ce natif de Yaoundé n’a pourtant pas toujours été enviable. Certes, Steven Longa a d’abord eu une vie confortable. Son père a été footballeur au Dynamo Douala, avant de monter un business. Etienne Douala s’est même offert le luxe de refuser une convocation en équipe nationale.

Mais des tensions politiques poussent la figure paternelle à quitter la patrie de Paul Biya. « Quand il est parti, il ne nous a même pas prévenu, se remémore Steven Longa. Il a dit à ma maman qu’il partait aux Etats-Unis pour les vacances. Mais lorsqu’il est arrivé sur place, il a téléphoné à la maison pour dire qu’il ne rentrerait pas et qu’il allait essayer d’avoir des papiers pour nous faire venir ».

Et, très vite, les ennuis ont commencé. « Tout a changé au bout d’une semaine. Des gens sont venus à la maison et ont pris ce qu’il avait laissé. Ils nous ont agressés, lâche le jeune homme. Il a fallu que je laisse ma maman pour aller vivre avec ma tante, pour qu’elle puisse prendre soin de ma sœur et d’elle-même ».

L’attente puis l’exil

Pendant cinq ans, Steven Longa et ses proches attendent de pouvoir traverser l’Atlantique. « Quand des choses comme ça arrivent, tu es plein d’espoir au début. Puis, après avoir entendu les mêmes choses chaque jour, pendant trois ou quatre ans, tu commences à désespérer, soupire-t-il. Mais mon père a travaillé vraiment dur et il a fait beaucoup de sacrifices. C’est grâce à lui que je suis ici, grâce à ses sacrifices et à sa persévérance ».

En avril 2007, enfin, Etienne Longa fait venir sa femme et ses enfants. Mais le choc culturel est immense. Le pré-adolescent laisse en effet le Cameroun pour le New Jersey. « Ce n’était pas facile, assure-t-il. Tout était tellement différent. La langue, la vie… Je ne savais pas comment communiquer ni comment me comporter avec les gens. J’étais vraiment timide. Je savais que ce n’était plus comme au Cameroun. Je ne pouvais pas rentrer chez eux comme ça et qu’ils me traitent comme un de leurs fils. Je devais m’adapter et recommencer à zéro ».

La conversion au football américain

Steven Longa trouve toutefois ses marques et le football n’y est pas étranger. Mais c’est surtout sa conversion au foot US qui aide le Camerounais à se faire reconnaître. « Aux Etats-Unis, le football, qu’on appelle ici "soccer", n’est pas vraiment développé, raconte celui qui évoluait au milieu de terrain ou en attaque. Quand je suis arrivé au lycée, on m’a dit d’essayer le football américain parce qu’il offrait beaucoup plus d’opportunités. Surtout pour obtenir une bourse pour les études supérieures. C’était ça, d’abord, mon objectif : avoir une bourse pour l’université ».

Ce fan de son compatriote Samuel Eto’o délaisse donc les crampons pour les casques et les épaulières. « Quand je suis arrivé à l’université, je me suis dit que j’étais peut-être un bon joueur, que j’allais mieux apprendre le jeu et que j’allais peut-être arriver un niveau professionnel », poursuit-il.

Une intégration au forceps en NFL

De fait, à l’université Rutgers, Steven Longa enchaîne les prestations remarquées. « Il me restait encore une année de cursus, souligne-t-il. Mais tous les signaux m’indiquaient d’y aller et que rester à l’université serait une perte de temps. Je détenais déjà plusieurs records dans mon université. Ça démontrait que je devais me présenter à la draft ».

Steven Longa n’est cependant pas retenu à l’issue de la session 2016 de recrutement des meilleurs jeunes joueurs. Les tests passés auprès d’équipes de NFL n’ont visiblement pas été concluants. « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, déplore-t-il. Je suis allé au combat mais je n’ai pas eu de bons résultats. Je pense que c’est ce qui a empêché qu’on me drafte. Mais ça ne m’a pas arrêté. Je savais quelle sorte de joueur j’étais ».

Une première saison discrète

En mai 2016, Steven Longa signe un premier contrat avec les Seahawks de Seattle mais l’expérience tourne court au bout de quatre mois. Heureusement pour lui, les Lions le mettent à l’essai en septembre 2016. Et en octobre 2016, il fait ses débuts en NFL. En janvier 2017, Detroit lui offre ainsi un contrat de trois ans. Ce qui lui permet de disputer sa première vraie saison, lors de l’édition 2017.

« Chaque jour où tu viens, il faut être compétitif, lance celui qui évolue au poste de linebacker, l’équivalent d’un milieu de terrain récupérateur en "soccer". Rien n’est garanti. Cette saison, j’ai encore l’opportunité de venir me battre pour une place. Le futur est prometteur. Je me sens bien, je suis en bonne condition. Chaque jour, je donne le meilleur de moi-même ».

La mort tragique de son père

Tout irait désormais bien si Steven Longa n’avait pas vécu un terrible drame en septembre 2017 avec la mort de son père, fauché par une voiture. « C’était vraiment difficile. D’autant que mon papa et moi, on était vraiment comme des meilleurs amis. Dès qu’il y avait quelque chose me dérangeait ou que j’avais besoin de parler, c’était le seul auquel je me confiais. On parlait de tout et de rien, se rappelle-t-il. Lorsque c’est arrivé, je ne pouvais pas y croire. J’ai mis beaucoup de temps à m’y faire. Je crois que je ne m’y suis pas totalement fait. Ne pas pouvoir lui parler lorsque je pense à lui… Souvent, je prends mon téléphone et j’ai envie de l’appeler… Mais je me rappelle alors qu’il n’est plus là ».

Quelques jours après la morte d’Etienne Longa, Steven a réussi une belle prestation face aux Vikings de Minnesota. Et, à la fin de la partie, un coéquipier est venu lui remettre le ballon de la rencontre, en guise d’hommage. « Je ne me rappelle même pas du match, assure l’intéressé. On m’a dit que ça avait été une de mes meilleures performances, mais je ne me souviens pas de la rencontre. Ça a été le mois le plus difficile de ma vie ».

Un genou à terre

Cette épreuve a peut-être bien renforcé le caractère d’un garçon qui n’en manquait déjà pas. Steven Longa fait en effet partie des joueurs qui ont le courage de s’agenouiller durant l’hymne américain, en guise de protestation contre les violences faites aux Noirs. Un geste militant qui ne l’a pas pour autant fait connaître dans son pays natal. « Je me souviens bien du Cameroun, glisse-t-il avec son accent teinté d’anglais. Depuis que je suis aux Etats-Unis, je ne suis pas encore retourné. J’ai des choses à faire, ici, mais j’aimerais y aller le plus tôt possible pour y voir ma famille ». Si possible après une belle saison en National Football League.