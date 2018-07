Alexandre Golovine, espoir russe chez les Monégasques

Dans la presse, chez les supporters, on ne parlait que de lui durant le Mondial 2018. Après le parcours étonnant des Russes, qui s’étaient hissés en quarts de finale, on annonçait qu’Alexandre Golovine était un des rares joueurs de la « Sbornaïa » à pouvoir s’exporter. Présent à Monaco, Golovine, qui compte 23 sélections, a signé un contrat de cinq saisons pour le club de la Principauté. Golovine avait débuté les cinq matches de la Russie à la Coupe du monde 2018, marquant un but et délivrant deux passes décisives.

Une bonne affaire pour le CSKA

Alors que Chelsea et d'autres clubs européens étaient sur le coup, c’est finalement l’AS Monaco qui s’offre les services du milieu offensif. Le transfert qui a coûté 30 millions d’euros est une très bonne affaire pour le CSKA Moscou et pour le club du « Rocher ». « On doit le laisser partir pour qu’il puisse avoir une belle carrière en Europe », a commenté le président du CSKA aux médias russes. Monaco, de son côté, est connu pour transformer ses bijoux en diamant. A l’image de Kylian Mbappé, James Rodriguez ou Thomas Lemar.

« Après Monaco, il pourra aller jouer où il veut », a déclaré Alexandre Plasunov, un des premiers entraîneurs du jeune prodige. Il a fait ses premiers pas avec son club formateur du CSKA Moscou lors de la saison 2014-2015.

« C'est un jeune joueur talentueux, très en vue lors de la Coupe du monde mais que nous suivons depuis longtemps », a indiqué le vice-président monégasque Vadim Vasilyev sur le site internet du club. « Malgré la concurrence de très grands clubs européens, Alexandre a choisi le projet sportif de l'AS Monaco, qui lui offrira les meilleures conditions pour poursuivre sa progression. »

C'est la première fois que le président milliardaire russe de Monaco, Dmitry Rybolovlev, engage un joueur russe depuis qu'il a repris le club en Ligue 2, en décembre 2011.

Le joueur russe le plus cher de l’histoire

Avec un salaire annuel de 2 millions d'euros, Alexandre Golovine, 22 ans, est désormais devenu le joueur russe le plus cher de l’histoire, suit les traces de son aîné Iouri Jirkov, qui avait été transféré du CSKA à Chelsea en 2009 pour 21 millions d’euros.

Milieu de terrain, né en Sibérie et fils de mineur, Golovine « aide beaucoup les attaquants et distribue à merveille les ballons », racontait à RFI le journaliste Evgeni Markov lors du Mondial. Golovine, qui admire N’Golo Kante, est capable d’évoluer sur tous les côtés. « C’est l’un des joueurs les plus doués d'Europe », avançait il y a quelques semaines l'ancien capitaine de la sélection russe Viktor Onopko. La saison dernière, Golovine s’est distingué avec un but sublime contre l’Olympique lyonnais en Ligue Europa.