Tour de France : Froome descend de la montagne

On ne saura jamais exactement ce qui, de la pression qu’il subit depuis le départ, du parfum de scandale qui l’entoure ou des fatigues du récent Tour d’Italie, a provoqué cette dégringolade, mais on en est dorénavant certain : non seulement Chris Froome ne gagnera pas le Tour de France cette année, mais surtout il n’est plus ce coureur toujours prêt à répondre à une attaque en moulinant sur la selle comme un hamster dans une cage.

Dans une 19e étape de très haut niveau, disputée ce vendredi entre Lourdes et Laruns, le peloton a visité quelques mythes du Tour, dont les cols du Tourmalet et de l’Aubisque. C’était, à la veille d’un contre-la-montre où certains pourraient laisser de belles plumes, l’ultime occasion de se hisser quelques marches plus haut dans la hiérarchie. Romain Bardet et Mikel Landa étaient de ceux-là et n’ont pas manqué d’animer la course en partant de loin.

Merci Bernal !

Plus bas, l’équipe Sky trouva des alliés dans les coureurs de Lotto NL-Jumbo. Une aubaine pensèrent le Maillot Jaune Geraint Thomas et son équipier Chris Froome. Voire ! Car les jaune et noir avaient leur plan. Dans le peloton, tout se sait, tout se sent. Et l’occasion était trop belle pour Primoz Roglic qui, quatrième à seulement 16’’ du Britannique au départ, lorgnait sur la troisième place avec gourmandise.

Il y a deux jours, Lors de la précédente étape dans les Pyrénées, quand Tom Dumoulin avait sauté Froome pour prendre la deuxième place, le Néerlandais s’était demandé en attaquant si le quadruple vainqueur bluffait ou non. Aujourd’hui, on sait que Froome ne bluffe pas. Premier du Tour d’Italie en juin, il accuse le coup en troisième semaine.

Aussi quand les attaques se sont multipliées dans l’Aubisque, dernière difficulté du jour, Froome a une nouvelle fois bénéficié du sacrifice de son jeune équipier Egan Bernal pour basculer avec les meilleurs. Mais dans la longue descente qui s’ensuivit, Froome fut confronté à lui-même et perdit le contact avec l’avant de la course. Suffisamment pour que Roglic, en homme fort, remporte l’étape et gratte assez de temps pour poser un pied sur la troisième marche du podium. Le second, cet excellent rouleur tentera de le poser demain dans le contre-le-montre individuel de 31 km entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette. Son rêve tient pour l’instant à treize petites secondes…