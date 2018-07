Tour de France: Dumoulin maître du temps, Froome sur le podium

Pour beaucoup, le Tour de France en juillet est une madeleine qui transporte vers l’enfance. Et durant notre enfance, on nous racontait parfois l’histoire des trois petits cochons. C’est une nouvelle version du conte qui s’est jouée samedi 28 juillet, entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette, dans la 20e étape du Tour de France.

C’était jour de contre-la-montre individuel. Le seul de l’édition 2018. Trente et un kilomètres à avaler sur un circuit escarpé. En même temps, allez trouver des routes plates au Pays basque !

L’enjeu de cette journée décisive consistait à savoir qui accompagnerait Geraint Thomas, maillot jaune indéboulonnable avec ses 2’05’’ d’avance au classement, sur le podium des Champs-Elysées dimanche. Le mieux placé était Tom Dumoulin, qui, depuis trois jours, avait ravi la deuxième place à Chris Froome. La veille, pour la dernière étape de montagne, le Slovène Primoz Roglic était à son tour passé devant le quadruple vainqueur du Tour de France.

Dumoulin, Roglic, Froome… nos trois petits cochons allaient mettre à l’épreuve leur solidité dans un combat à distance. Forme du moment, expérience, moral constituaient autant de matériaux pour construire une victoire.

Roglic et la maison de paille

A ce petit jeu, Roglic fut le premier à s’effondrer. Son coup de pédale n’avait plus la légèreté de la veille, quand il s’était envolé dans la descente du col de l’Aubisque pour s’en aller chercher la victoire à Laruns. Il finit à la 8e place, à 1’12’’ du vainqueur du jour.

Le second à soumettre son oeuvre fut Froome. Mal en point dans les deux dernières étapes pyrénéennes, le Britannique parut solide et même parfois aérien, notamment dans la côte de Pinodieta, juge de paix de l’étape avec son kilomètre de pente à 10 % et un pic à 20 %. Le champion déchu, malmené par les spectateurs de ce Tour 2018 et surclassé par son équipier Geraint Thomas, revenait en forme au bon moment. Au point de franchir la ligne dans un superbe temps, à 1’11’’ devant Roglic, et reprenant la troisième place du classement général qui lui permettra de parader sur le podium à Paris.

Un loup entrera à Paris

Des trois, le plus solide fut Tom Dumoulin. Puissant et régulier, le champion du monde du contre-la-montre ne s’affola jamais malgré la belle performance de Froome qu’il ne devançait que 32’’ au départ. Son final lui permit même de remporter l’étape devant le Britannique pour une petite seconde. Le voilà deuxième du Tour de France et maître du chrono. Une carte de visite qui en impose.

Quant au loup Geraint Thomas, il avait tellement dominé ces derniers jours que son souffle en était un peu altéré. Mais pas au point de se faire peur. Demain, il entrera dans Paris en jaune et devrait y célébrer, à 32 ans, sa première victoire dans un grand tour.