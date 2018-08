Le football espagnol désormais en direct sur Facebook en Asie du sud

En Inde, on pourra prochainement regarder les matchs du Real et du Barça gratuitement sur Facebook. C’est la Ligue de football espagnole qui a annoncé mardi cet accord exceptionnel avec le réseau social : la retransmission du championnat d'Espagne en direct en Asie du sud. Un accord que la Ligue a qualifié de « pionnier » avec la firme de Mark Zuckerberg, premier réseau social du monde, qui « ouvre une nouvelle ère dans la retransmission des évènements sportifs. »

Ainsi est-il précisé : « Les 380 matches de la première division espagnole seront disponibles gratuitement pour les usagers de Facebook dans huit pays: Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, Maldives, Sri Lanka et Pakistan. » Ce qui permettra au passage à Facebook de faire venir de nouveaux utilisateurs du réseau social.

La Liga, référence du football mondial

Une première concernant en particulier l'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, avec 1,3 milliard d'habitants. « En vigueur pour trois saisons », l'accord débute avec la saison 2018/19, selon le communiqué. « Tous les matches seront disponibles sur la page officielle de la Liga sur Facebook ainsi que sur les pages de chaque club. » Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé la consommation des évènements sportifs et cette décision ne semble faire qu’accentuer le mouvement.

Le président de la Liga, Javier Tebas a expliqué : « La Liga est une référence du football mondial et c'est donc une énorme satisfaction pour nous qu'à présent, le nombre de personnes pouvant voir les matches en direct dans cette zone géographique soit plus important que jamais et qu'ils puissent le faire gratuitement à travers Facebook. » La Liga n'a pas divulgué le montant de la transaction, mais le quotidien espagnol Marca évoque le chiffre de 90 millions d'euros.

Une autre façon de consommer du football

Désormais, la façon de consommer du football dans le monde change. La Ligue des champions UEFA sera aussi sur Facebook en Amérique du Sud en streaming. ESPN et Fox Sports restent les détenteurs officiels pour la télévision. Mais la page officielle Facebook de la C1 permettra de regarder une rencontre sur son smartphone ou sur une tablette et il ne faudra pas forcément être client d’un câblo-opérateur. On ne connaît pas le montant de la transaction entre l’UEFA et Facebook.

Aux Etats-Unis, Telemundo Deportes, la chaîne de télévision en espagnol, propriété de NBC, a battu des records lors de la Coupe du monde en Russie en diffusant des rencontres en digital. Le match entre le Mexique et l’Allemagne a été vu sur un support numérique par 7 millions de personnes.

Lors du match amical en Australie entre Chelsea et Perth Glory en juillet dernier, un million de personnes l’ont suivi sur Twitter. La « soirée pizza » entre amis devant un poste de télévision a du plomb dans l’aile. Surtout, la négociation des droits TV et la nouvelle donne du numérique pourraient à la longue remettre en cause le modèle économique actuel du football.