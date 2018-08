Basket-ball: Tony Parker rêve de terminer sa carrière à San Antonio

Lors de la prochaine saison de NBA, Tony Parker ne sera plus dans la franchise qui l’a fait grandir. Drafté en 28e position en 2001 par l'équipe des Spurs de San Antonio, le natif de Bruges y a passé 17 années. Avec les Spurs, le meneur a remporté quatre titres de NBA : 2003, 2005, 2007 et 2014. En 2007, il avait remporté le trophée NBA Finals Most Valuable Player, récompensant le joueur ayant montré le meilleur jeu durant les Finales NBA.

Gregg Popovich : « Il va évidemment nous manquer »

Avec sa nouvelle formation, les Hornets de Charlotte, TP, 36 ans, vise les playoffs, et confirme que la présence de son compatriote Nicolas Batum et de James Borrego – ancien adjoint de Gregg Popovich, son coach chez les Spurs – comme entraîneur, l’ont convaincu.

Charlotte avait officialisé sa venue en juillet dernier. « Nous sommes ravis d’ajouter un joueur du calibre et de l’expérience de Tony à notre effectif », a indiqué le manager général de Hornets Mitch Kupchak. Mais celui qui a été le plus jeune meneur de jeu de l’histoire de la NBA à l’âge de 19 ans et 173 jours se verrait bien revenir à San Antonio pour terminer sa carrière.

« Pour Tony c’est une belle opportunité. Il va évidemment nous manquer, mais il restera toujours un membre des Spurs, d’autant plus qu’il va garder sa maison à San Antonio et qu’il va continuer à y passer du temps », commente pour l’occasion Gregg Popovich, dans les colonnes de L’Équipe. Tout en ajoutant : « Nous voulions qu’il termine sa carrière de la meilleure manière possible et, pour un joueur, cela veut dire jouer. Il sera dans de meilleures dispositions pour obtenir du temps de jeu à Charlotte, plus qu’à San Antonio ».

Après ces 17 saisons chez les Spurs, TP avait eu du mal à prendre une décision. « J’ai hésité. Tout le monde connaît mon amour pour San Antonio, mon club. Mais je suis excité par ce nouveau challenge avec Charlotte », confiait-il au moment de la signature.

Mais TP rêve encore de mettre un point final à son aventure aux Etats-Unis en retournant chez les Spurs. C’est en tout cas ce qu’il a confié au site sportif Hupu lors d’un séjour en Chine : « Je prendrai ma retraite en tant que joueur des Spurs. » Et de préciser : « Il ne faut jamais dire jamais… J’ai signé un contrat de deux ans avec les Hornets et personne ne sait de quoi l’avenir sera fait. » Le meilleur pour la fin ?