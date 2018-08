Nacer Bouhanni veut se relancer au Tour d’Espagne

Passé professionnel en 2011, Nacer Bouhanni était très vite devenu une tête d’affiche du cyclisme français. Mais parfois, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Pour l'heure, celle de Nacer Bouhanni semble être un vrai chemin de croix.

L’ancien champion de France sur route en 2012 n’est plus aussi efficace et serein. Depuis janvier, il n’a brillé que sur des courses de seconde zone, et ne s’est offert aucun bouquet lors d’une épreuve de World Tour. En 2014, il avait remporté trois étapes sur le Tour d’Italie et deux sur le Tour d’Espagne. Il est désormais loin du compte.

« Nacer avait besoin de cette saison de remise en question »

Depuis cet hiver et l’arrivée de Cédric Vasseur, nouveau manageur à la place d'Yvon Sanquer, Bouhanni est dans une mauvaise passe. Entre les deux hommes, l’ambiance est tendue, même si chacun aspire désormais à une forme d’apaisement.

« Je crois que Nacer avait besoin de cette saison de remise en question », a récemment déclaré Cédric Vasseur sur le site internet d’Eurosport. Mais sur la prochaine Vuelta, il n’aura un ses côtés qu’à seul coureur pour lui servir de poisson-pilote : le Belge Kenneth Vanbilsen. Quand on sait que Peter Sagan, Elia Viviani ou en Matteo Trentin seront présents, on imagine déjà la difficulté de la tâche.

Lorsque Nacer Bouhanni était arrivé chez Cofidis en 2015, il avait choisi lui-même sa garde rapprochée. Très vite, tous ont fui, sauf Geoffrey Soupe, actuellement blessé. Les autres ? « Professionnellement, ça n’allait pas », avait déclaré le coureur au caractère bien trempé, au quotidien Libération avant le Tour de France 2017.

« Je crois que Nacer a trop compté sur son talent. Ça marche bien quand on a 21 ans, quand on en a 24, et quand on avance dans les saisons, on a besoin de coupler ce talent avec un travail bien spécifique », avance Cédric Vasseur. Ajoutant : « Je crois que Nacer a compris aujourd’hui que pour rester au sommet de la hiérarchie du sprint, il fallait sans cesse travailler et travailler encore plus. »

« Auparavant, j'avais un bon groupe autour de moi »

« Avec l'arrivée de Cédric Vasseur, la stratégie a changé. Auparavant, j'avais un bon groupe autour de moi. Aujourd'hui, je n'ai plus un train pour le sprint, répond Nacer Bouhanni dans les colonnes de L’Équipe. Cependant, je suis toujours resté professionnel, j'ai toujours travaillé de la même manière, voire plus, cela m'a sans doute même coûté d'insister quand j'ai commencé à tomber malade en mars. Je dis toujours que la roue va finir par tourner. Il n'y a qu'avec le travail qu'on peut retrouver le chemin de la victoire. »

Les déclarations de Cédric Vasseur dans les médias ont « affecté » ce petit-fils d’immigrés algériens. Le coureur de 28 ans, qui perçoit un salaire estimé à environ 100 000 euros par mois, l’un des meilleurs cachets du peloton, avoue que se faire « critiquer dans la presse » ne fait pas partie des situations les plus confortables.

A lui désormais de prouver qu’il est capable de redevenir un sprinteur de premier rang en s’imposant sur une des étapes de la prochaine Vuelta.