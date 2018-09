Football: le trophée Fifa du meilleur joueur de l’année boude les Français

Si Didier Deschamps et Zinédine Zidane figurent parmi les trois finalistes pour le titre d’entraîneur de l’année, le trophée Fifa du meilleur joueur de l’année a en revanche décidé de bouder les trois champions du monde français qui figuraient dans une première liste de dix noms. Hugo Lloris sauve l’honneur dans la catégorie du meilleur gardien de but.

Le trophée Fifa du meilleur joueur de l'année donne souvent le ton avant la désignation du Ballon d’Or et si cela se confirme en 2018, la quête du Graal s’annonce mal engagée pour les champions du monde français. Beaucoup rêvent de voir Raphaël Varane, Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé succéder à Zidane en étant désigné meilleur joueur de la planète après le sacre de Moscou, mais la Fifa, elle, ne semble pas être de cet avis.

Les trois joueurs faisaient pourtant partie de la première liste des dix prétendants au trophée décerné par la Fifa, mais malgré une victoire en Ligue des champions pour Varane, une victoire en ligue Europa pour Griezmann et la coupe du monde étincelante de Mbappé et ses trois titres nationaux avec le PSG, aucun Français ne figure dans la liste des finalistes composée du Portugais Cristiano Ronaldo, du Croate Luka Modric et de l’Egyptien Mohamed Salah.

Lloris et Pavard pour sauver l’honneur

La quasi absence des champions du monde, ajoutée à celle, notable, de Lionel Messi, pourrait donner la tendance du prochain Ballon d'or en décembre prochain alors que le Croate Luka Modric, finaliste malheureux mais vainqueur de la C1, a fraîchement été désigné joueur de l'année par l'UEFA devant Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah.

« Un Français l'aurait bien mérité, par rapport à la saison qu'ils ont réalisé aussi, je suis déçu pour eux, ils méritaient au moins de faire partie des trois », a déploré en conférence de presse Didier Deschamps au sujet de ses champions du monde oubliés. Seul Hugo Lloris a été retenu parmi les finalistes de gardien de but de l'année.

Les Français pourront peut-être aussi se consoler avec Benjamin Pavard qui figure parmi les dix candidats pour le prix Puskas récompensant le plus beau but de l'année. Le latéral des Bleus et de Stuttgart avait déjà été lauréat du « plus beau but » du Mondial 2018 pour sa superbe reprise en demi-volée contre l'Argentine en huitièmes de finale.

Zidane et Deschamps favoris pour le trophée Fifa de l’entraîneur de l’année

Les Français Didier Deschamps, champion du monde à la tête des Bleus, et Zinédine Zidane, vainqueur pour la troisième fois d'affilée de la Ligue des champions avec le Real Madrid, seront en revanche favoris pour le trophée Fifa de l’entraîneur de l’année.

Coéquipiers lors du sacre de champion du monde de la France en 1998, Deschamps et Zidane, vainqueur du trophée en 2017, s'affrontent maintenant pour les honneurs individuels.

Les entraîneurs français ont aussi été mis à l'honneur chez les dames, puisque Reynald Pedros (Lyon) est lui aussi finaliste en compagnie d'Asako Takakura (Japon) et Sarina Wiegman (Pays-Bas).

♦ Les trophées Fifa 2018 seront décernés le 24 septembre à Londres



Meilleur joueur

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus Turin, anciennement Real Madrid)

Luka Modric (Croatie/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)



Meilleur gardien de but

Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid, anciennement Chelsea)

Hugo Lloris (France/Tottenham)

Kasper Schmeichel (Danemark/Leicester)



Meilleure joueuse

Ada Hegerberg (Norvège/Lyon)

Dzsenifer Marozsan (Allemagne/Lyon)

Marta (Brésil/Orlando Pride)



Entraîneur masculin

Zlatko Dalic (Croatie)

Didier Deschamps (France)

Zinedine Zidane (Anciennement Real Madrid)



Entraîneur féminin

Reynald Pedros (France/Lyon)

Asako Takakura (Japon)

Sarina Wiegman (Pays-Bas)



Trophée Puskas du plus beau but

Gareth Bale (Real Madrid)

Denis Cheryshev (Russie)

Lazaros Christodoulopoulos (AEK Athènes)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro)

Riley McGree (Newcastle Jets)

Lionel Messi (Argentine)

Benjamin Pavard (France)

Ricardo Quaresma (Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool)