Ligue des nations: les Bleus retrouvent le terrain face à l'Allemagne

Les Bleus de Didier Deschamps sont de retour et s’apprêtent à rechausser leurs crampons dorés. 53 jours après leur sacre au Mondial, Griezmann et ses coéquipiers vont être opposés à l’Allemagne jeudi 6 septembre à Munich pour le premier match de la Ligue des nations, la nouvelle compétition crée par l’UEFA.

Kylian Mbappé, Paul Pogba et Antoine Griezmann auront-ils digéré leur fol été à l’heure d’affronter la Mannschaft ? Même avec une deuxième étoile sur leur maillot, les Bleus ne vont pas avoir le temps de se reposer sur leurs lauriers face à des Allemands champions du monde en 2014 et revanchards après leur élimination prématurée en Russie.

L'UEFA ne pouvait guère rêver d'une meilleure affiche pour inaugurer sa Ligue des nations, une nouvelle compétition sans grand enjeu, certes, mais qui se veut une vitrine du football européen. L’Allianz Arena de Munich et ses 67 000 places sera d’ailleurs pleine à craquer pour l’occasion.

On prend les mêmes et on recommence

L'équipe de Joachim Löw veut tourner la page d'un Mondial 2018 raté, stoppé net dès le premier tour, quand celle de Didier Deschamps veut poursuivre sa saga dorée. Mais le sélectionneur français reste méfiant. « Même s'ils ont connu une Coupe du monde difficile, l'Allemagne était un des favoris », a rappelé DD face à la presse, avant d'avertir ses troupes : « La motivation doit être là, le stade sera plein, c'est l'équipe d'Allemagne » et il ne faut surtout « pas rentrer sur la pointe des pieds ».

Face à l'Allemagne, puis contre les Pays-Bas dimanche au Stade de France, où les champions du monde seront célébrés devant leur public à l’issue du match, Didier Deschamps peut compter sur la totalité des joueurs ayant pris part à l’aventure en Russie, à deux exceptions près : Hugo Lloris et Steve Mandanda, soit le gardien numéro un et sa doublure, tous deux blessés. Alphonse Areola, habituel troisième portier des Bleus, gardera les cages tricolores et honorera ainsi sa première sélection, lui qui n'a repris que fin août la compétition avec le PSG où il est désormais en concurrence avec Gianluigi Buffon.

En l'absence de Lloris, forfait pour les deux prochains matches, le brassard de capitaine doit revenir à Raphaël Varane, malheureux face aux Allemands en 2014 mais étincelant cet été en Russie. Le sacre mondial du 15 juillet à Moscou « ne va rien changer à notre façon de préparer les matches et de vivre dans ce groupe », l'équipe « va garder les mêmes valeurs, la même ambition », a affirmé le défenseur central du Real Madrid.

« Surfer sur le titre et enchaîner »

Les Allemands auront les crocs et beaucoup de choses à se faire pardonner, plus de deux mois après leur élimination piteuse face à la modeste équipe de Corée du Sud (0-2). « C'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver, là nous allons pouvoir montrer ce que nous avons dans le ventre, avec plaisir et joie », a fait savoir le capitaine Manuel Neuer, gardien de but indéboulonnable de la Mannschaft et du Bayern.

Müller, son partenaire de club, tient le même discours. « Jouer contre les champions du monde c'est une super chance. Il ne pouvait pas y avoir mieux » pour se relancer, veut croire le deuxième meilleur buteur du Mondial 2014, transparent en Russie.

Les Allemands misent sur une possible décompression des Bleus, mais Deschamps n'a pas la même idée en tête. Les champions du monde doivent « surfer sur ce titre-là et enchaîner », avance le capitaine des Bleus de 1998. L'Euro 2020 est déjà dans son viseur.

