Tiger Woods et Ian Poulter intègrent le choc des continents

Les golfeurs européens et les spectateurs en rêvaient, Jim Furik l'a fait : Tiger Woods va jouer à Paris ! Si huit joueurs dans chaque équipe étaient certains du déplacement (il s’agit des meilleurs au classement de leurs continent), quatre wild cards, les choix du capitaine, étaient possibles dans chaque équipe et fortement attendus. Les choix ont été faits par les capitaines respectifs de chaque équipe et les surprises sont là !

Tiger Woods, Phil Mickelson et Bryson DeChambeau !

Côté américain c’est donc un choix décisif et spectaculaire du capitaine Jim Furik, voire celui du cœur. En guise de jokers parfaits Tiger Woods (qui devait déjà être vice-capitaine, mais il a tellement bien retrouvé sa forme qu’il fait partie du choix) mais aussi le gaucher Phil Mickelson et Bryson DeChambeau. Les duels vont être spectaculaires. Même si la réputation en Ryder Cup de Tiger Woods n’est pas la meilleure, ses récents changements d’attitude, son retour gagnant après une opération du dos qui l’avait exclu de ce sport, laissent présager le meilleur. Et Paris lui sourit car en 1994, âgé de 19 ans, Tiger Woods était venu dans la capitale pour remporter le championnat du monde amateurs par équipes au Golf national ! Un dernier choix sera fait lundi prochain concernant l’équipe américaine, mais quand on découvre que le reste de l’équipe américaine qualifiée d’office est d’ores et déjà constituée de Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler, Webb Simpson, autant dire que le plus beau plateau américain imaginable va atterrir à Paris fin septembre et les européens auront fort à faire.

Paul Casey, Sergio Garcia, Ian Poulter et Henrik Stenson !

Le capitaine danois de l’équipe européenne Thomas Bjørn a annoncé aujourd’hui ses préférences l'Anglais Paul Casey, l'Espagnol Sergio Garcia, l'Anglais Ian Poulter et le Suédois Henrik Stenson. Un formidable quator qui vient épauler l'équipe européenne dans laquelle figurent les huit meilleurs joueurs du moment. Il s’agit de l’Italien Francesco Molinari, des Anglais Justin Rose, Tyrrell Hatton et Tommy Fleetwood, de l’Espagnol Jon Rahm, du Nord Irlandais Rory McIlroy et du Suédois Alex Noren. Ce sera du très solide au départ des trous du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, juste à côté de Paris. La Ryder Cup, 42e édition, aura lieu du 28 au 30 septembre. Dans ce papier on vous relate son histoire et son importance. Il est temps d’entrer dans le vif du sujet et de comprendre comment vont se dérouler les trois jours de compétition.

L'épreuve va durer trois jours, du vendredi au dimanche

Les deux équipes, américaine et européenne, vont en découdre sur les fairways et les greens du superbe parcours de l’Albatros lors de compétitions jouées en match-play. C’est-à-dire qu’il y a un vainqueur à chaque trou et le match peut s’arrêter avant la fin des 18 trous. Les journées du vendredi et du samedi sont consacrées aux matchs par duos. Deux types de matchs se déroulent lors de ces compétitions en duos : les foursomes durant lesquels les deux joueurs de la même équipe jouent alternativement la même balle. À chaque trou, le joueur frappant le coup de départ permute. Puis il y a les fourball ou « quatre balles ». Là, chaque joueur joue sa propre balle et le meilleur joueur des quatre compétiteurs remporte le point pour son équipe. Vous suivez ? L'épreuve va durer trois jours, du vendredi au dimanche. Et le dernier jour, le dimanche, ce sera plus évident à comprendre car ce sont des matchs en simple, de véritable duels, qui vont se dérouler. Mais les résultats des matchs d’équipe auront déjà pris beaucoup d’importance car c’est la première formation qui atteint le score de 14 points et demi qui est déclarée gagnante du trophée. La journée du dimanche pourra être longue... comme très courte !