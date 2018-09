Durant la Ryder Cup, les golfeurs ne marchent jamais seuls

En compétition de golf, vous ne verrez jamais Tiger Woods marcher seul. Tout comme ses adversaires, le plus populaire des joueurs de golf réalise ses 18 trous avec à ses côtés un « caddie ». C’est le nom donné au porteur du sac de golf. Juste un porteur de sac ? C’est bien cela le paradoxe de ce métier -particulièrement bien rémunéré pour les caddies des gagnants qui touchent 10% des gains- car le caddie, bien que silencieux voire transparent, joue un rôle important dans la journée golfique des professionnels. Discret mais diablement utile, le caddie est un sportif de l’ombre peu médiatisé. Un golfeur serait perdu sans lui. « C'est le copilote du golfeur, dans le sens où il a reconnu le parcours et tout noté. Il faut voir leur carnet de notes, les déclivités, les buttes, les bunkers (obstacles avec du sable, Ndlr), c'est calibré au centimètre près, comme une sorte de relevé topographique », explique le directeur technique national français (DTN) Christophe Muniesa à l’Agence France-Presse.

Cyril Miranda, caddie, détaillait son métier dans le Journal du Golf : « Comme tous les caddies, je porte le sac sur le parcours. Celui-ci pèse une vingtaine de kilos, et cela peut aller jusqu'à 25 chez certains joueurs. Sur le parcours, je marche environ 10 kilomètres. Lorsque l'on additionne, cela fait 4 tours, plus une reconnaissance avec Ben, plus le pro-am (la compétition qui rassemble les professionnels et les amateurs) et mes reconnaissances seul. En tout, je marche environ 80 kilomètres par semaine dont 60 avec 20 kilos sur les épaules. » Le golf c’est sportif malgré les mauvaises langues !

En accord avec son caddie, le joueur prend sa décision

Le caddie aide ensuite à sélectionner le bon club pour taper au mieux la balle. C’est en accord avec son caddie que le joueur va bien souvent prendre sa décision. Un gage de confiance, de solidité et de précision. Car au golf on peut vous assurer que chaque joueur du PGA Tour, le meilleur circuit professionnel, est capable de réaliser des coups flamboyants, mais c’est la régularité, la confiance en soi, la lucidité et le calme face à l’enjeu qui font qu’un champion tient bon les quatre jours d’une compétition. Et rien de mieux pour réunir toutes ses qualités qu’un bon caddie qui se transforme durant cette « longue promenade gâchée » (citation préférée des golfeurs en crise existentielle) en ami, partenaire, nounou, mec solide aux côtés du champion...

Un caddie, c’est aussi un garde du corps

Lors de la Ryder Cup on assistera à des duels. La confiance du joueur sera la clé, tout comme la hargne, la rage de vaincre -en bon gentleman- et le grain de folie. Prenez le temps d’observer le ballet qui se joue entre les caddies et les joueurs, notamment le travail de Joe LaCava caddie de Tiger Woods depuis 2011, année du départ de Steve Williams. Joe LaCava avait auparavant travaillé auprès de Fred Couples et de Dustin Johnson, deux autres golfeurs américains réputés. Il n’a pas quitté Tiger Woods même quand le « Tigre » était blessé et absent des tournois. Il y a quelques mois lors de la compétition WGV Firestone, Joe LaCava qui ne parvenait pas à se débarrasser d’un spectateur bruyant qui sifflait à chaque coup du « Tigre », lui a carrément donné 25 dollars (c’était la suggestion du trublion et le prix du ticket d’entrée) pour quitter le parcours et lâcher la partie. Car un caddie, surtout celui de Tiger Woods, c’est aussi un garde du corps. Il fait le ménage à l’arrivée du joueur -des centaines de fans peuvent s’amasser pour voir Tiger Woods jouer-, exige le silence avant le coup et s’assure du confort de la marche à suivre si la balle ne s’est pas égarée.

En compétition de golf, un golfeur professionnel ne marche jamais seul. ® Reuters

Un supplément de sagesse à portée de sac de golf

Et cela demeure la partie immergée de l’iceberg diront les experts, car le travail d’un caddie va bien plus loin qu’un simple support technique. Le caddie contribue également à la performance. Le golf est un sport qui réclame concentration mais aussi détente, précision et relâchement, intensité et souplesse. Des vertus, des gages d’état d’esprit qui derrière les sourires hilares de certains joueurs, ou les poker-face sont de solides munitions. Quand le professionnel menace de craquer sur les 6 derniers trous avec une balle qui tombe dans l’eau, alors on mesure pleinement le rôle du caddie qui viendra rassurer le joueur, lui donner le supplément nécessaire d’énergie et de foi pour une marche moins gâchée. Un supplément de sagesse à portée de sac de golf, c’est cela aussi un caddie. Selon Muniesa : « Il n'y a pas de relation type caddie-golfeur. Cela dépend de la maturité du golfeur, de ses besoins. » Mais bien souvent un caddie évite une séance chez le psy, sert de coach-thérapeute sur un parcours et sauve un naufrage juste avec certains mots bien choisis.

Un golf mieux réfléchi, pensé et dans le moment présent

Il demeure un vieux et cruel adage dans ce sport à la réputation figée dans des chaussures à clous de golf écossais : Show up, keep up, and shut up -sois là, suis le mouvement et tais-toi-. Autre résumé glacial par l'ancien golfeur Bobby Jones : « Si j'avais besoin de conseils de la part de mon caddie c'est lui qui frapperait la balle et moi qui porterais le sac. » Les chaussures ne sont plus à clous depuis des années et l’empathie des golfeurs bien différente. Rory Mc Illroy, un des meilleurs joueurs européens, pense bien différemment et remercie tous les jours son nouveau caddie : « Je m'énervais de plus en plus sur le parcours et pour de mauvaises raisons. Le fait d'avoir Harry au sac, ça me rend plus heureux et plus jovial, et ça me force à ne pas être trop dur avec moi-même. Il ne peut m'apporter que du positif. Si je frappe un mauvais coup, je passe immédiatement à autre chose en discutant avec lui. Je me reconcentre et je m'aère les idées, tout en continuant à jouer, sans râler. » Il revient de loin et a retenu la cruelle leçon du British Open de 2017, quand après un départ catastrophique son ancien caddie va alors littéralement l'engueuler: « P...mais Rory, qu'est-ce que tu fous ? Tu es Rory McIlroy, comporte-toi comme tel ! »

Un pro ne se passera jamais de son caddie et pour un amateur ce n’est pas forcément du luxe -certains parcours le rendent obligatoire- et c’est souvent gage d’un golf mieux réfléchi, pensé et dans le moment présent. On a toujours besoin d’un bon caddie sur un parcours. La Ryder Cup se jouera aussi avec ces porteurs de sacs…