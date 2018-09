Boxe: Joshua abat Povetkin et attend désormais Wilder

Anthony Joshua se savait très attendu ce samedi 22 septembre. Dans son jardin de Wembley, à Londres, le Britannique de 28 ans devait obtenir une victoire convaincante. Après sa victoire compliquée contre le Français Carlos Takam en octobre 2017, Joshua avait été contraint pour la première fois de sa carrière professionnelle à une victoire aux points face au Néo-Zélandais Joseph Parker en mars dernier. Opposé à Alexander Povetkin ce samedi, il devait montrer qu'il était toujours le patron incontesté des poids lourds.

Povetkin l'avait bien secoué en début de combat

Face à un adversaire plus petit (1,88m et 94kg contre 1,98m et 111kg) et plus âgé (39 ans contre 28 ans), Anthony Joshua avait la faveur des pronostics avant le gong du début de l'affrontement. Mais sur le ring, l'espace des trois premiers rounds, c'est bien Alexander Povetkin qui a dicté sa loi.

Explosif, très dangereux avec ses frappes courtes, le Russe, pas impressionné par l'atmosphère et l'envergure de son adversaire, a éteint le stade de Wembley en a ébranlant Joshua à plusieurs reprises. Le Britannique s'est même vite retrouvé avec le nez en sang et une lèvre enflée sous les coups de Povetkin. Ce n'est qu'à l'approche du cinquième round qu'il a repris de la consistance, toujours sous la menace des crochets russes.

Anthony Joshua face à Alexander Povetkin, le 22 septembre 2018 à Wembley (Londres). Andrew Coulridge/Reuters

La puissance terrible du Britannique a eu raison du Russe

Dans la sixième reprise, Povetkin a commencé à reculer et à encaisser plus de coups. Et finalement, la sentence terrible est tombée dans le septième round. Toujours combatif et très attentif, le challenger a été cueilli sur le premier coup net d'Anthony Joshua. Un crochet court du gauche et une grosse droite en plein visage ont fait tituber Alexander Povetkin. Le champion venait d'attraper sa proie et ne l'a plus lâché. Une nouvelle combinaison a envoyé le Russe au sol, sous les applaudissements des spectateurs.

Groggy, Povetkin a réussi à se remettre sur pied difficilement. Le champion olympique 2004 a pu reprendre le combat, mais le scenario était déjà écrit. Anthony Joshua, champion olympique dans cette même ville de Londres en 2012, a terminé le travail et obligé l'arbitre à interrompre le combat. Alexander Povetkin a été exemplaire et a fait douter son adversaire, mais la puissance de ce dernier a fini par faire la différence. Le Russe a dû être placé sous oxygène quelques minutes, toujours assis sur le ring.

Anthony Joshua s'apprêtant à mettre à terre Alexander Povetkin, le 22 septembre 2018 à Wembley (Londres). Andrew Coulridge/Reuters

Joshua-Wilder, le combat rêvé de 2019

Anthony Joshua conserve donc brillament ses ceintures IBF, IBO, WBA et WBO. Le champion du monde est toujours invaincu en 22 combats professionnels (22 victoires, dont 21 avant la limite). Cet affrontement était le dernier avant le combat que tout le monde de la boxe rêve : celui face à Deontay Wilder, champion du monde WBC.

Si les planètes s'alignent, l'Américain et le Britannique se feront face en 2019. Entre les deux, le jeu de la provocation a déjà commencé. Joshua a rempli une première part du marché en battant Povetkin. Wilder doit lui battre le Britannique Tyson Fury le 1er décembre 2018 avant d'enfin se projeter vers ce Joshua-Wilder tellement attendu.