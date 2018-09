Cyclisme: accident de bus sur le Prix Chantal Biya au Cameroun

Dans un communiqué, la Fédération camerounaise de cyclisme indique qu’un accident de bus a eu lieu lors de la 18e édition du Grand Prix Cycliste international Chantal Biya ce samedi 29 septembre au Cameroun. L’accident a eu lieu aux environs de 10h30 au lieu-dit « Memiam » sur l'axe Mbalmayo- Zoetele. « Un bus de type "Coaster" transportant des coureurs issus des équipes du Rwanda, du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire a fait une sortie de route dans un virage et s' est renversé, faisant 17 victimes immédiatement transportées d'urgence par les ambulances de la caravane à l'hôpital de District de Mbalmayo où ils ont été pris en charge par une équipe de médecins et d'infirmiers », peut-on lire dans le communiqué. Quinze coureurs, un commissaire de course et un chauffeur ont été hospitalisés. Selon la Fédération, les victimes souffrent des blessures légères et on ne dénombre aucun mort. Les équipes du Rwanada et du Burkina Faso sont sorties de l'hôpital et ont regagné Yaoundé pour observation. L'équipe Ivoirienne a décidé de poursuivre la compétition. La course continue pour les autres coureurs, y compris le Maillot jaune.