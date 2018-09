Paris aux couleurs du golf de la Ryder Cup

Beaucoup d’étonnement sur les quais de la gare de Saint Quentin en Yvelines. On n’avait jamais vu autant de golfeurs dans un train de banlieue dès 6h du matin ! Quand d’autres terminaient leur nuit parisienne sur un quai de métro, les fans de la Ryder Cup débutaient la leur pour aller encourager leurs favoris.

Aux cris de USA ! USA ! résonent des Europe ! Europe !

D’ailleurs, arriver à l’heure est plus qu’une politesse dans ce sport, c’est un gage de partie bien engagée car selon les règles au golf si un joueur est en retard -les parties débutent toutes les 20 minutes- il est déclaré perdant. Au golf national, pas d’impair, les champions étaient présents, le parcours splendide et les parties se sont déroulées pour ces deux premières dès 8h du matin accompagnées d’un majestueux lever de soleil chaque jour sur le gigantesque stade dressé à l’occasion pour les spectateurs.

Dans les travées de ce stade on découvrait un joyeux patchwork de couleurs et de ferveur patriotique. Aux cris de USA ! USA ! résonent des Europe ! Europe ! Il est rare et presque unique dans le sport d’avoir une équipe qui se bat avec les couleurs de l’Europe. Ce drapeau européen couvert de bleu et étoilé de jaune. Ironie de l’histoire, cette compétition originellement tractée par des Anglais ou Écossais se retrouve symboliquement européenne le temps d’une compétition de golf. Alors pas de Brexit sur les greens, mais plutôt des Forza Italia ! à chaque passage du champion italien Molinari ou des cris de vikings quand le Suédois Henrik Stenson s’avance.

On vous a dit que c’était joyeux ? C’est irrésistible d’humour ! Alors après le silence respectueux et sportif quand les joueurs jouent, les blagues et les chants fusent entre les coups. Car c’est un paradoxe pour ce sport principalement joué dans le calme, d’être vécu, le temps d’une Ryder Cup, dans une ambiance de stade de football avec chants, bonne humeur, bière et patriotisme bon-enfant.

Sur le parcours chacun suit sa partie préférée le long des 18 trous ou bien attend, pas si sagement, allongé dans l’herbe en jetant un œil sur les écrans géants répartis le long du parcours. La fashion week s’invite à sa façon sur les abords des greens avec les tenues extravagantes de chacun.