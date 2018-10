Le FC Nantes, nouveau défi de Vahid Halilhodzic

Vahid Halilhodzic, qui a notamment écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du foot algérien comme sélectionneur, est désormais au chevet du FC Nantes depuis le 2 octobre. Les Canaris comptent sur leur ancien attaquant pour sortir de la zone de relégation et retrouver un nouvel élan. Il succède à Miguel Cardoso, resté aux commandes l’espace de huit journées de championnat.

Limogé de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Japon à deux mois du Mondial 2018 en Russie, Vahid Halilhodzic a retrouvé de quoi satisfaire sa soif de football. A 66 ans, le voilà désormais coach du FC Nantes, un club qu’il a connu en tant que joueur, après avoir quitté l’ex-Yougoslavie en 1981.

Vahid Halilhodzic et Franck Kita, deux hommes de caractère

Avec les Canaris, Vahid Halilhodzic, attaquant vedette dans les années 80, avait inscrit 112 buts pour 195 matches ! « Coach Vahid » a dirigé dès mardi 2 octobre sa première séance d'entraînement pour préparer le déplacement à Bordeaux dimanche, pour la 9e journée de championnat. Réputé pour son franc-parler et son caractère impulsif, Vahid Halilhodzic va devoir composer avec son président, Franck Kita, qui en est à son douzième entraîneur en onze années. Le précédent, Miguel Cardoso, est resté aux commandes l’espace de huit journées de championnat. La tâche s’annonce rude pour le Franco-Bosnien puisque Nantes pointe à l’avant-dernière place de la Ligue 1 avec une seule victoire en huit rencontres.

En choisissant d'appeler l'ancien sélectionneur de la Côte-d'Ivoire limogé juste avant le Mondial 2010 en Afrique du Sud (en février 2010, après un échec en quart de finale de la CAN), Kita est certainement conscient du caractère intransigeant et du côté travailleur d'Halilhodzic.

« Avec lui, c’est discipline, discipline »

Malgré ses démêlés avec le Japon, Vahid Halilhodzic peut et sait se faire apprécier des joueurs et de l’encadrement. C’est en tout cas ce qu’il a vécu avec l’équipe d’Algérie qui était allée en huitièmes de final lors du Mondial 2014 au Brésil. Avec les Fennecs, il a écrit l'une des plus belles pages de l’histoire du football algérien. S’il conserve cette réputation de technicien tyrannique, une « fausse image » selon lui, la majorité des joueurs algériens regrettaient son départ.

« Tout le monde le sait, c’est quelqu’un qui a du caractère et qui sait ce qu’il veut. Il "gueule" quand il le faut. Avec lui, c’est discipline, discipline. Et il faut se soumettre à cela. Mais c’est aussi quelqu’un de très attachant et de très juste », avançait à l’époque Mehdi Mostefa pour RFI.

Un professionnel qui ne laisse rien au hasard

« C’est quelqu’un de très professionnel qui ne laisse rien au hasard, témoignait Foued Kadir. Il aime son travail, il est vraiment là pour quelque chose ». Pour Ryad Boudebouz, Vahid Halilhodzic, (notamment vainqueur de la Ligue des champions africaine avec le Raja Casablanca) était très respecté. « Si par exemple il me laisse sur le banc, je ne vais pas aller contre ce choix. Même si je travaille toujours dans l’optique d’être sur le terrain », avançait le joueur du Betis Séville à propos du double meilleur buteur du Championnat de France (1983, 1985). Le peuple algérien, aux cris de « zid ya Vahid » (reste encore Vahid), l’avait supplié de rester.

Orgueilleux et certainement revanchard de sa dernière péripétie au Japon, Halilhodzic devrait tout faire pour ne pas s’attirer les foudres de son président et du public. « C’est du plaisir de retrouver la Jonelière, il y a un peu de nostalgie aussi. J’ai vécu quelques moments agréables ici. En ce moment, je n’ai pas le temps pour les souvenirs. On doit faire très vite et bien, et ce n’est pas gagné d’avance ! », a-t-il commenté, sachant pertinemment qu’il sera très vite attendu au tournant. Une chose est sûre, à Nantes, comme partout où il est passé, l'ancien international yougoslave ne laissera personne indifférent.