MMA: Quelle suite pour un McGregor battu par Nurmagomedov ?

Bien sûr, ce n’est pas la première défaite de la carrière de Conor McGregor. Depuis ses débuts en arts martiaux mixtes (MMA) en 2008, l’Irlandais a perdu 4 fois en 25 combats, dont un revers au sein de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) la plus prestigieuse ligue de MMA. C’était en mars 2016 face à l’Américain Nate Diaz et celui qu’on surnomme « The Notorious » avait pris sa revanche six mois plus tard.

Mais la déroute face à Khabib Nurmagomedov, ce 7 octobre 2018, à l’occasion de l’UFC 229, terni un peu l’image de superstar de Conor McGregor, même si celui-ci a remporté un round face au Russe, totalement invaincu avant cela (26 victoires et aucun round perdu).

La fin du spectacle a complètement dégénéré lorsque Khabib Nurmagomedov a sauté hors de la zone de combat pour régler ses comptes avec l’entourage de l’Irlandais, notamment Dillon Danis. Le chaos qui a suivi a poussé l’UFC à annuler la remise de ceinture des poids légers et à évoquer des menaces de sanctions, voire de suspensions, envers le vainqueur. Quant à Conor McGregor, il a esquivé micros et caméras, commentant sur Twitter : « Coup dur. Hâte d’avoir la revanche. » Avant d’ajouter, plus incisif : « Nous avons perdu le match mais gagné la bataille. La guerre se poursuit. »

Une revanche ?

L’UFC autorisera-t-elle toutefois ce deuxième acte dans l’octogone ? Nurmagomedov a laissé éclater sa colère après des semaines de provocations et d’insultes. En avril 2018, McGregor et des proches avaient tenté de prendre à partie le natif de Makhatchkala avant un combat pour la ceinture des poids légers. En dépit de ses deux années loin du MMA, Conor McGregor estimait en effet que ce titre lui appartenait toujours.

Malgré cette brutale irruption conclue par un procès, et malgré un climat délétère, l’UFC avait décidé d’organiser une confrontation très médiatisée et très lucrative entre les deux hommes. Mais les débordements survenus à Las Vegas pousseront sans doute la ligue à y réfléchir à deux fois avant d’accéder à la demande de sa figure emblématique et de son staff, qui ont mis de l’huile sur le feu en se moquant notamment des origines et de la famille de Nurmagomedov.

Image brouillée

Contractuellement, Conor McGregor doit encore combattre cinq fois sous la bannière de l’UFC. Son aura, qui dépasse très largement le cadre du sport, le rend évidemment encore très attractif, malgré tous ses excès.

Pour le grand public, qui connaît assez peu les arts martiaux, il est toutefois celui qui a perdu en boxe anglaise face à Floyd Mayweather en août 2017 puis face à Khabib Nurmagomedov.

Ces derniers mois, il a passé une partie significative de son temps à travailler sur ses différents business, dont une marque de whiskey.

«Il ne faut pas enterrer McGregor»

D’un point de vue strictement sportif, le natif de Dublin a-t-il donc les moyens de revenir au top ? Bertrand Amoussou, président de la Commission Française des Mixed Martial Arts (CFMMA), ne s’inquiète pas pour l’icône de la discipline : « Ça peut arriver à tout le monde de faire un combat en demi-teinte. Il ne faut pas enterrer McGregor. Nurmagomedov a fait ce qu’il savait faire le mieux. A partir du moment où McGregor ne trouvait pas la solution pour le toucher, c’était clair que le combat allait être comme ça ».

« Ça faisait deux ans que McGregor était éloigné de la cage, rappelle de son côté Gilles Arsène consultant en sports de combats pour le groupe RMC Sport. Il s’est entraîné mais il est arrivé avec une condition physique insuffisante […]. Et puis au niveau du striking [les différentes techniques de boxe, boxe thaï et kick-boxing, Ndlr], qui est son point fort, on ne l’a pas vu excellé comme il le faisait par le passé. On l’a vu plutôt lent, statique. Même dans son propre domaine, il n’a pas été excellent. Ça prouve un manque de préparation, de cage, de ring. Il a été un peu rattrapé par la réalité ».

Pour autant, Gilles Arsène ne doute pas du talent de Conor McGregor. « Et puis, c’est quelqu’un de très orgueilleux. C’est indéniable qu’il va vouloir sa revanche. Il n’a pas le choix s’il veut que sa légende se poursuive. Il doit laver l’affront ».