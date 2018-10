Regarder un match de foot à la télé est-il dangereux ?

Diara Ndiaye :

Dr Sène, vous nous parler souvent des bienfaits de l’activité physique ! Aujourd’hui vous vous intéressez aux supporter du petit écran ! Est-ce que regarder un match de football devant sa télévision est dangereux pour sa santé ?

Jean-Marc Sène :

Et oui Bière, soda et chips est le menu typique du supporter téléspectateur !

Et la question se justifie car plus d'un Français sur deux est fan de football ! Particulièrement cette année avec les retransmissions de la coupe du monde de football !

Loin d'être bénéfique à tous les niveaux, 69% des Français avouent que la coupe du monde de football les a incités à manger moins bien que d'habitude. C'est ce que déclarent 53% des femmes et 85% des hommes. Dans les faits, 68% des femmes et 86% des hommes disent qu'ils ont pris du poids pendant toute la durée du tournoi.

Rester assis et manger des chips… Attention à la prise de poids !!

Mais c’est aussi dangereux pour le coeur !

Et ceux qui prétendent alors avoir frôlé la crise cardiaque ne croient peut-être pas si bien dire…

Selon certains chercheurs, la tension émotionnelle provoquée par une coupe du monde de football peut être considérée comme un véritable facteur de risque. Elle est susceptible d'entraîner une augmentation du rythme cardiaque, une élévation de la pression artérielle et un défaut de vascularisation du coeur. Les pics d’adrénaline sont même susceptibles de favoriser des troubles du rythme cardiaque.

Diara Ndiaye :

Donc on n'est pas tellement en sécurité assis dans un fauteuil, il faudrait un certificat médical pour regarder un match ?

Jean-Marc Sène :

Presque Oui !

En juin 1998, la rencontre entre l'Angleterre et l'Argentine a provoqué une hausse des admissions pour infarctus du myocarde de quelques 25 %.

En 2006 en Allemagne, le nombre d'urgences cardiaques a été multiplié par 2,66 à chaque fois que la Mannschaft entrait en jeu.

Une étude médicale menée pendant 26 ans à Dijon, de 1986 à 2012. En décryptant les modes de vie des victimes, l’équipe du professeur Maurice Giroud s’est aperçue que le nombre d’AVC était plus important les soirs de matchs de football. Et on noterait une augmentation sensible des AVC, de 5 à 15 %, lors des grands événements footballistiques, comme les coupes du monde.

Selon les chercheurs dijonnais, les émotions ressenties par les supporters lors d’un match de football peuvent nuire gravement à leur santé et même provoquer des AVC. Comme pour les crises cardiaques, les facteurs de risques sont l’hypertension, le diabète et le cholestérol. Ceux qui ont une mauvaise hygiène de vie sont plus affectés.

Diara Ndiaye :

Est ce que l’on doit attribuer cette recrudescence de ces accidents uniquement au stress émotionnel ?

Jean-Marc Sène :

Certainement d’autres facteurs extérieurs (la température ambiante, la pollution atmosphérique, etc.).

En effet, il importe que l’analyse statistique intègre la saison, la température ambiante, la pollution atmosphérique, le jour de la semaine (selon que le match tombe un jour de travail ou de repos), la consommation d’alcool.

On comprend dès lors que l’on ne peut être complètement certain que le stress émotionnel soit l’élément déclencheur de l’événement cardiovasculaire dans la mesure où les circonstances qui l’entourent peuvent être particulièrement difficiles à reconstituer.

D’autres facteurs sont également susceptibles d’influer sur les résultats des études, comme la boulimie sous l’effet de l’excitation en famille ou entre copains, et surtout le grignotage d’aliments riches en graisses (chips, cacahuètes, biscuits apéritifs, charcuteries, pizza). De nombreux travaux épidémiologiques ont montré que la malbouffe peut déclencher une angine de poitrine après un repas et un syndrome coronarien aigu, en particulier chez des patients souffrant d’une maladie coronarienne. Enfin, il ne faut pas oublier l’impact potentiel de la consommation de cigarettes, et même l’oubli de la prise de médicaments, en particulier chez des individus à risque coronarien ou ayant déjà fait un infarctus.

Notez également que plusieurs études rapportent, durant les Coupes du monde de football notamment, une hausse du nombre de tentatives de suicide, d’accidents de la route, de conduites à risque (sexuelles ou autres) et des violences. Alors peut-être serait-il bon de relativiser un peu. Après tout, ce n'est que du foot !