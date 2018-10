Le Tour de France 2019 prend de la hauteur pour les 100 ans du Maillot jaune

Le Tour de France 2019 fêtera les 100 ans du Maillot jaune, la célèbre tunique portée par le leader et le vainqueur final de la course. Et pour cet anniversaire, les organisateurs ont voulu prendre de la hauteur en traçant un parcours d’exception, avec sept cols à plus de 2000 mètres. Un vrai grimpeur devrait être sur la plus haute marche du podium. Mais il ne sera certainement pas de la trempe du grand Eddy Merckx, le plus grand cycliste de tous les temps, l’homme aux cinq Tours de France, cinq Tours d'Italie et aux dix-neuf « monuments* » dont on fêtera à Bruxelles, pour le grand départ, les 60 ans de sa première victoire dans la Grande boucle.

Le Tourmalet comme point d'orgue ?

« C’est un monsieur d’exception (34 étapes sur le Tour de France, NDLR). Il est le plus grand symbole du Maillot jaune. Pour lui rendre hommage on voulait un Tour avec des sommets emblématiques », avance Christian Prudhomme, le directeur du Tour. « Tout cela devrait peser dans les organismes. On ira même jusqu’à 2770 mètres dans l’Iseran ! », assure de son côté Thierry Gouvenou, en charge du tracé.

« La montée qui devrait créer le plus d’écart entre les coureurs sera certainement celle du Tourmalet (le 20 juillet). Elle sera placée sur une étape courte, et c’est surtout une arrivée mythique », confie Thierry Gouvenou.

Si le Tourmalet fait largement partie de l’histoire du Tour, pour avoir été le premier col de haute montagne à être gravi en 1910, il sera juge de paix pour la troisième fois. En 2010, le Luxembourgeois Andy Schleck s'était imposé dans les Pyrénées. En 1974, le Français Jean-Pierre Danguillaume avait triomphé alors qu’Eddy Merckx était en route pour sa cinquième victoire dans le Tour.

Trois journées marathon dans les Alpes

Les Alpes seront aussi au programme avec trois journées marathon juste avant le finale sur les Champs-Elysées. Le 25 juillet, on retrouvera les grands classiques du Tour de France avec le Col de Vars, l’Izoard et le Galibier. Ensuite, le parcours proposera deux étapes plus courtes avec, par exemple, la montée de Tignes.

Mais il ne faudra pas négliger la moyenne montage avec, pour commencer, La Planche des Belles Filles dans les Vosges, en première semaine le 11 juillet (6e étape). Lors des trois précédentes arrivées, Chris Froome, Vincenzo Nibali et Fabio Aru avaient levé les bras (2012, 2014 et 2017). « Le nom de cette montée sonne bien, cet endroit va devenir un classique du Tour de France. A chaque fois, nous avons eu des grands vainqueurs », avance Thierry Gouvenou. Juste avant l’arrivée, il faudra gravir le Ballon d’Alsace. Le Massif central tiendra aussi son rôle. Sur les 170 kilomètres entre Saint-Etienne et Brioude (14 juillet), les montées « casse pattes » pourraient être piégeuses.

Sur les cinq arrivées au sommet de cette édition, trois seront au-delà des 2000 mètres d’altitude. Val Thorens et ses trente-trois kilomètres de pente seront la dernière difficulté. Entre le Tourmalet et Val Thorens, il n’y aura qu’une semaine et il faudra que les coureurs digèrent cinq étapes de montage sur les sept dernières journées. Un sacré programme pour fêter le centenaire du Maillot jaune que 266 coureurs ont endossé jusqu’à présent.

*Milan-San Remo,Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie.