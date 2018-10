Football : les vérités de Cristiano Ronaldo

Pour la première fois, Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or, a expliqué sa décision de quitter le Real Madrid pour la Juventus Turin, dans un entretien au magazine France Football. Il évoque aussi son envie de rester le plus longtemps possible au haut niveau. Il répond par ailleurs à l’accusation de viol qui le vise aux Etats-Unis.

Après Manchester, au début de sa carrière, Cristiano Ronaldo avait débarqué au Real Madrid, « le plus grand club du monde ». Mais pourquoi avoir quitté l’Espagne et la « Maison Blanche » après neuf saisons remplies de titres dont quatre Ligues des champions ? « Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président (NDLR : Florentino Perez) qu'on ne me considérait plus comme au début (...) La vérité, c'est que le président me voulait, mais qu'en même temps, il me faisait savoir que mon départ ne constituerait pas un problème », raconte l’international portugais.

« L’âge n’est pas un facteur important »

A 33 ans, Cristiano Ronaldo se sent encore la force de relever des défis. « L’âge n’est pas un facteur important. Ça l’est peut-être pour certains clubs, mais pas pour moi. C’est vrai j’aurais pu demeurer où j’étais, confortablement, et continuer à gagner des titres dans l’un des plus grands clubs du monde », raconte CR7 tout en précisant qu’à la Juve, on le désirait vraiment. « On me l’a dit ! On me l’a montré ! »

Avec 7 buts en 10 rencontres dans le championnat italien, Cristiano Ronaldo estime être « toujours en phase d’adaptation ». « Je dois m’ajuster à mes coéquipiers, à leur profil tactique et physique à leurs déplacements sur le terrain, à la Serie A, à l’Italie, à la langue. Ce n’est pas facile, mais c’est motivant ». La Juventus Turin est pour le moment en tête du classement devant avec 6 points d’avance sur l’Inter Milan.

La semaine dernière, Cristiano Ronaldo a inscrit son 400e but en championnats, Angleterre, Espagne et Italie confondus. « Ce qui est compliqué, c’est de garder cette éthique de travail, cette motivation qui vous permet d’être le même joueur sur la durée ». Il ajoute : « Combien de joueurs sont capables d’être au plus haut niveau de performance pendant plus de dix ans ? (…) Messi et moi. »

« La vérité éclatera au grand jour »

Le quintuple Ballon d'Or France Football, candidat à sa propre succession, a aussi évoqué l’idée d’un sixième trophée. « Je l'ai dit de nombreuses fois, gagner un sixième Ballon d'Or n'est pas une obsession. Et je ne pose pas la question en ces termes-là. Je sais déjà, dans mon for intérieur, que je suis un des meilleurs joueurs de l'histoire. Bien sûr que j'ai envie de le gagner ce sixième Ballon d'Or ! Ce serait un mensonge de vous dire l'inverse. Je bosse pour ça. Comme je bosse pour marquer des buts et gagner des matches sans que cela soit une obsession. Le Ballon d'Or, oui, je pense le mériter. »

En octobre, la police de Las Vegas a ouvert une enquête sur les accusations portées par Kathryn Mayorga, qui affirme dans une plainte au civil que le footballeur l'a violée en juin 2009. Selon un communiqué de l'un de ses avocats, Cristiano Ronaldo assure avoir eu une relation « complètement consentie ».

Interrogé sur l'affaire Cristiano Ronaldo déclare : « J'ai donné des explications à ma compagne. Mon fils, Cristiano Jr, est trop petit pour comprendre. Le pire, c'est pour ma mère et mes sœurs. Elles sont abasourdies, et en même temps très en colère. C'est la première fois que je les vois dans cet état-là ». Ajoutant : « J’essaie de rester calme. Mais ça reste là, à l’intérieur de moi ». « Je sais qui je suis et ce que j'ai fait. La vérité éclatera au grand jour. Et les gens qui me critiquent ou qui exposent ma vie aujourd'hui, qui font d'elle un cirque, ces gens-là verront », conclut-il sur le sujet.