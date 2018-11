Athlétisme: l'Ethiopien Desisa et la Kenyane Keitany roi et reine de New York

La quatrième a été la bonne. Déjà sur le podium de l'épreuve new-yorkaise en 2014, 2015 et 2017, Desisa a placé une accélération en fin de course pour s'imposer chez les hommes en 2h 05 min 59 sec. Double vainqueur du marathon de Boston, l'Ethiopien de 28 ans a résisté au retour de son compatriote Shura Kitata (2h 06 min 01 sec) dans le final à Central Park. « Cette année, j'ai décidé que j'allais être champion. Je me suis entraîné dur et j'ai bien contrôlé la course et mes adversaires. J'ai préservé mon énergie. En plus, il faisait un temps magnifique. Aujourd'hui, c'était mon jour. Je suis vraiment très heureux », s'est réjoui Desisa.

That’s 4 #TCSNYCMarathon wins for Keitany! 🥇🥇🥇🥇 pic.twitter.com/EWQJcc8Yyb TCS New York City Marathon (@nycmarathon) 4 novembre 2018

Le tenant du titre kényan Geoffrey Kamworor, invaincu cette saison, s'est classé 3e en 2h 06 min 26 sec, tandis que l'Ethiopien Tamirat Tola a fini 4e en 2h 08 min 30 sec.

Chez les femmes, la Kényane Mary Keitany a remporté en solitaire son quatrième titre en cinq ans à New York. Lauréate de l'épreuve en 2014, 2015 et 2016 et triple vainqueur du marathon de Boston, Keitany a produit son effort à mi-parcours pour distancer ses adversaires et a fini en 2h 22 min 48 sec. La Kényane devient à 36 ans la deuxième athlète la plus titrée sur le parcours new-yorkais, derrière la Norvégienne Grete Waitz (9 victoires entre 1978 et 1988).

(Avec AFP)