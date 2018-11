Rugby : L’Afrique du Sud d’Erasmus, cocktail de vitesse et d’efficacité

Mené à la pause, le XV de l’Afrique du Sud a réussi à battre l’équipe de France, au stade de France, ce samedi 10 novembre. Pragmatiques, les Springboks de Johan Erasmus sont venus à bout des Bleus grâce à un essai inscrit quatre minutes après le temps réglementaire (26-29). Un scénario symbole des difficultés de l’équipe de France et durenouveau de l’Afrique du Sud, à moins d’un an de la Coupe du monde au Japon.

Menée 23-9 en début de seconde période par la France, l’équipe d’Afrique du Sud a réussi peu à peu à se relever grâce à la botte de Handre Pollard (19 points), la fougue de ses ailiers Sibusiso Nkosi (un essai) et Aphiwe Dyantyi, mêlée à la puissance de son talonneur Bongi Mbonambi (un essai). Un cocktail victorieux qui a idéalement été servi par le virevoltant demi de mêlée Faf de Klerk, ignoré par l’ancien sélectionneur Allister Coetzee, mais rappelé par le nouveau chef d’orchestre sud-africain, Johan Erasmus, fier de cette belle remontée : « Nous avons montré du courage. Revenir après avoir été menés comme ça, c'est souvent dur. Les gars ont bien géré ces moments pour mieux supporter la pression. »

Celui que l’on surnomme « Rassie » a pris la tête des Springboks le 1er mars dernier après une triste année 2016, la pire de l’histoire de l’Afrique du Sud, et une année 2017 en demi-teinte (sept victoires dont quatre contre la France, quatre défaites et deux nuls).

Un septième succès de suite face à la France

Au regard des chiffres, Erasmus ne fait pas mieux que son prédécesseur avec ses six victoires et six défaites, mais il s’est offert une victoire de prestige en Nouvelle-Zélande le 15 septembre (36-34), la première en terre All Blacks depuis 2009, et vient de participer au septième succès de rang des Springboks face aux Bleus.

Voilà qui est plutôt rassurant à moins d’un an d’une Coupe du monde qui se déroulera pour la première fois au Japon, du 20 septembre au 2 novembre 2019. Une échéance que l’Afrique du Sud de « Rassie » peut entrevoir avec ambition et sérénité tant le jeu proposé, un mélange de puissance et de vitesse, semble clair et assimilé par tous.

Puissance et mouvement

Les Springboks, édition 2018, ont en effet peu à peu fait évoluer leur manière de jouer vers davantage de spontanéité et de mouvement, à l’image du petit feu follet Cheslin Kolbe, appelé pour la première fois en septembre. Cet ancien joueur de rugby à 7, cousin de Wayde van Niekerk, recordman du monde du 400 m aux Jeux olympiques de Rio en 2016, a déjà couru le 100 m en 10 secondes et 70 centièmes, et a montré qu’il était encore capable de s’en approcher.

Johan Erasmus, le sélectionneur de l'Afrique du Sud avant le coup d'envoi du match contre la France, le 10 novembre 2018. REUTERS/Christian Hartmann

Mais, au-delà du mouvement et de la vitesse, Erasmus a surtout apporté une grosse dose de pragmatisme : « Je trouve qu’ils sont beaucoup plus tranchants. S’ils ont un coup à jouer, ils vont le faire à 1000%, mais sinon, ils ne vont pas s’embêter. Dans le tri des ballons, je les trouve beaucoup plus forts », analysait avant la rencontre de ce samedi, le demi de mêlée des Bleus Baptiste Serin. Il ne s’est pas trompé. A la fin du match, son sélectionneur Jacques Brunel, ne pouvait qu’admettre que « les Springboxs ont bien joué le coup ».

Surtout, à l’inverse de l’équipe de France, l’Afrique du Sud a montré qu’elle était capable comme toutes les grandes équipes, de monter en puissance à l’heure de jeu, soit au moment le plus important.

Jeu direct, puissance physique, efficacité et accélérations, Erasmus a réussi à concevoir un cocktail redoutable.