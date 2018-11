XV de France: retour en grâce pour Rabah Slimani

Rabah Slimani terminera la tournée du XV de France dans la peau d’un titulaire face aux Fidji. Slimani (29 ans, 49 sél.), taulier des Bleus ces dernières saisons, mais seulement appelé pour novembre après le forfait de Uini Atonio en début de rassemblement, est quant à lui préféré au poste de pilier droit à Cedate Gomes Sa. Le joueur de Clermont avait initialement été laissé de côté cet automne en raison de son manque d'activité dans le jeu, avant d'être rappelé. Le pilier Clermontois avait débuté les deux premiers matches contre l'Afrique du Sud et l'Argentine sur le banc.

« C'est pour l'encourager »

« Slimani a fait une rentrée très satisfaisante (contre l'Argentine, NDLR). Il a été bon dans le secteur essentiel (de la mêlée) et plus actif dans le jeu comme on le lui demandait. C'est pour l'encourager d'aller dans ce sens », a commenté Jacques Brunel qui a souligné avoir fait preuve de « continuité ».

En quittant le Stade français en 2017, Rabah Slimani disait vouloir une gestion du temps de jeu différente pour privilégier sa carrière internationale. « À Paris, j’ai toujours beaucoup joué, beaucoup donné. Ça m’a parfois desservi pour ma carrière internationale. Et j’ai envie de mettre toutes les chances de mon côté », avançait-il dans les colonnes de Midi-Olympique.

L'encadrement du XV de France reprochait à Slimani un manque de mobilité dans le jeu courant. « Il faut que je me relève plus vite, que je sois disponible plus rapidement. C'est un point faible depuis longtemps que j'essaie de gommer. J'ai commencé à travailler avec Clermont pendant la préparation d'intersaison » a expliqué Slimani.

Slimani et la mêlée fermée

L'encadrement du XV de France reprochait aussi ses problèmes de liaison en mêlée fermée, sanctionnés au niveau international. « Vous me parlez des arbitres qui me ciblent. Mais il n'y en a pas tant que ça. J'ai l'impression que je ne suis jugé que sur deux matches (la saison passée), l'Angleterre (Tournoi-2018, arbitré par le Sud-Africain Jaco Peyper, NDLR) et la Nouvelle-Zélande (automne 2017, par l'Australien Angus Gardner), où j'ai pris, je crois, à chaque fois trois pénalités. C'est beaucoup. Mais les autres ne me cassent pas la tête » a déclaré Slimani.

« Forcément j'étais un peu vexé, mais avec un peu de recul, je me suis dit que c'était la loi du sport. Des joueurs viennent, d'autres sortent. Je ne l'ai pas vécu comme une injustice. Je ne vais pas pleurer, car je ne suis pas pris », avait commenté Rabah Slimani, avant de profiter du forfait de Uini Atonio.

Le XV de départ : Fall - T. Thomas, Bastareaud, Fickou, Huget - (o) Lopez, (m) Serin - Iturria, Picamoles, Lauret - Maestri, Vahaamahina - Slimani, Guirado (cap.), Poirot

Remplaçants : J. Marchand, Priso, Bamba, Lambey, Galletier, A. Dupont, Belleau, Doumayrou