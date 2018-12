Coupe du monde féminine 2019: la France connaît ses adversaires

Les Bleues connaissent leurs adversaires pour le Mondial 2019. A domicile la France affrontera la Corée du Sud, la Norvège puis le Nigeria. Les joueuses de Corinne Diacre disputeront leurs trois premières rencontres le vendredi 7 juin à Paris contre la Corée du Sud pour le match d'ouverture (21h00), puis le mercredi 12 juin à Nice contre la Norvège (21h00) et enfin le lundi 17 juin à Rennes face au Nigeria.

« L'idée, c'est de finir premières et d'aller le plus loin possible »

« C'est un groupe relevé mais quand on voit les 23 équipes qualifiées, je ne m'attendais pas à autre chose », a réagi la technicienne tricolore au micro de TMC. « L'idée, c'est de finir premières et d'aller le plus loin possible. Le niveau se relève vraiment, l'écart entre les équipes diminue », a-t-elle ajouté.

La France a évité les Pays-Bas, champions d'Europe 2017, le Japon, champion du monde 2011, ou encore le Brésil, vainqueur de la Copa America 2018, pour tomber sur la Norvège dans le « pot » 2. Mais les coéquipières de Wendie Renard sont tombées sur l'adversaire le plus dangereux avec le Nigeria, qui vient d'être sacré champion d'Afrique 2018 pour la 3e fois d'affilée. La France avait échoué en quart de finale lors de la dernière édition, éliminée par l'Allemagne aux tirs au but.

Invité de prestige de la cérémonie de tirage au sort aux côtés notamment du Brésilien Kaka et de la légende anglaise du foot féminin Alex Scott, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps était présent. « Je n'ai pas de conseils à donner à Corinne (Diacre), elle connaît mieux le foot féminin que moi. Elle sait que je suis à sa disposition. En tant que pays organisateur, il y a une attente forcément. Elle sait ce qui l'attend mais cela ne doit pas être quelque chose de négatif, elle sait aussi qu'elle aura le soutien du public français », a-t-il déclaré. Troisième au classement Fifa, l'équipe de France féminine n'a jamais remporté de titre mondial.

Les Etats-Unis, candidats à leur propre succession

Du côté des principaux rivaux pour le sacre suprême, les Etats-Unis, champions du monde en titre et candidats à leur propre succession, ou l'Allemagne, championne olympique en titre, ont connu des fortunes diverses.

Les Américaines seront opposées lors de la phase de groupes à la Thaïlande, le Chili et la Suède dans le groupe F. Un tirage, a priori, largement à leur portée. Les Allemandes ont été de leur côté versées dans le groupe B et affronteront la Chine, l'Espagne et l'Afrique du Sud. Un programme un peu plus périlleux.

Le Mondial 2019 féminin sera le 6e tournoi international majeur organisé dans l'Hexagone après le Mondial 1938, l'Euro 1960 (demi-finales et finale), l'Euro 1984, le Mondial 1998 et l'Euro 2016, uniquement des compétitions masculines.

Composition des groupes pour le Mondial-2019 de football féminin (7 juin-7 juillet), à l'issue du tirage au sort effectué samedi à Boulogne-Billancourt :

Groupe A : France, Corée du Sud, Norvège, Nigeria

Groupe B : Allemagne, Chine, Espagne, Afrique du Sud

Groupe C : Australie, Italie, Brésil, Jamaïque

Groupe D : Angleterre, Ecosse, Argentine, Japon

Groupe E : Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas

Groupe F : Etats-Unis, Thaïlande, Chili, Suède

Les deux premiers de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accèderont aux 8e de finale.

Première phase: 7 juin au 20 juin

8e de finale: 22 au 25 juin

Quart de finale: 27 au 29 juin

1/2 finale: 2 et 3 juillet à Lyon

3e place: 6 juillet à Nice

Finale: 7 juillet à Lyon