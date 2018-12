Ligue des champions: le PSG doit éviter le piège de l’Etoile Rouge

Le Paris Saint-Germain n’aura pas droit à l’erreur mardi soir à Belgrade. Si les Parisiens avaient étrillé l'Etoile Rouge au match aller (6-1), et viennent de battre le finaliste de la précédente Ligue des champions, Liverpool (2-1), les Serbes ont été intraitables à domicile. Les champions de Serbie, déjà éliminés, n’ont pris aucun but en faisant le nul face à Naples (0-0) et en battant Liverpool (2-0). « Le premier match (victoire du PSG 6-1) on les a beaucoup respectés. Là on va jouer chez nous et chez nous on est une autre équipe », a déclaré le Franco-Comorien El Fardou Ben Nabouhane, milieu offensif du club serbe.

« Il faudra faire un match parfait pour se qualifier »

Une victoire au fameux « Marakana », aussi célèbre et bouillant que délabré, qualifierait à coup sûr le PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pas si anodin, au vu du groupe très relevé dans lequel l'avait versé le tirage au sort de la reine des compétitions européennes. « Il faudra faire un match parfait pour se qualifier », a assuré le capitaine du PSG Thiago Silva.

En effet, le club de Belgrade est invaincu en huit matches européens à domicile (4 victoires, 4 nuls) depuis un revers 1-0 face à Arsenal la saison dernière en phase de groupes de la Ligue Europa. Et surtout, il s'agit de sa seule défaite lors de ses 15 derniers matches européens à domicile (8 victoires, 6 nuls). Lors de ces 15 rencontres, les Serbes n'ont encaissé que cinq buts, jamais plus d'un dans un match.

Une sortie prématurée serait mal perçue

Champion de Ligue 1 pour la cinquième fois en six ans en 2017/18, et pour la septième fois de son histoire, Paris dispute sa sixième phase de groupes de Ligue des champions d’affilée. Après quatre quarts de finale et un huitième, une sortie prématurée serait perçue comme une énorme contre-performance. Pour ne pas avoir à calculer, il s'agit donc de gagner face à Belgrade, même si le PSG a repris du poil de la bête lors de la 5e journée, face à des Reds quand même décevants.

Une défaite de Liverpool ou un match nul face à Naples ferait les affaires des hommes de l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. Une victoire des Reds couplée à une défaite du PSG reverserait ce dernier en Europa League. Une belle compétition, mais pas celle pour laquelle ses actionnaires qataris ont dépensé tant d'argent...