Boxing-Day : vers la fin de la trêve de Noël ?

Après le football anglais, puis le rugby français c’est au tour du calcio italien de jouer pendant la trêve de Noël. Les dix matches de la 18ème journée de Serie A sont programmés entre 12h30 et 20h30, heure de Rome, en ce 26 décembre. Sacrilège en Italie, où les fêtes de fin d’année sont si importantes.

Une origine populaire. Originellement, le « Boxing-Day » est une tradition synonyme de charité. Au lendemain de Noël, c’est le moment d’offrir des cadeaux aux plus démunis, aux pauvres, aux mendiants, et surtout aux serviteurs des grandes maisons bourgeoises. Ils étaient alors autorisés à prendre un jour de congé, et partaient avec une petite boîte contenant des cadeaux ou plus souvent, les restes du festin de Noël.

Côté sportif, le « Boxing-Day » est arrivé avec l’apparition du football en Angleterre. Le 26 décembre 1860, Sheffield affronte le Hallam FC, un club de la même ville. C’est le premier derby de l’histoire et le 26 décembre restera coutumier des matches entre clubs voisins. Les serviteurs étaient aussi très friands de ce spectacle sportif, donnant aux matches du jour une image très populaire.

Une vitrine du foot anglais. Le « Boxing-Day » est définitivement institué dans les années 1960, et la Premier League essaye de construire le calendrier afin que le 26 décembre soit une journée composée principalement de derbies. Son image est toujours très présente, puisque les gens, en vacances pour les fêtes de fin d’années, peuvent se rendre en famille au stade.

Et le spectacle est souvent au rendez-vous : l’an dernier, le 26 décembre a vu la victoire fleuve de Liverpool (5-0) face à Swansea, le triplé de Harry Kane pour Tottenham face à Southampton (5-2) et la victoire sur le fil d’Arsenal face à Crystal Palace (3-2). Des buts et du jeu : aujourd’hui encore, le « Boxing-Day » est la vitrine de la Premier League anglaise.

Une aubaine économique. Jusqu’à il y a quelques années, cette journée de matches jouée le 26 décembre était circonscrite aux pays anglo-saxons : Australie, Royaume-Uni, etc. Mais depuis quelques années, les pays latins s’y mettent afin de développer économique le sport. C’est le cas du rugby en France, qui depuis 2009 a succombé aux charmes du « Boxing-Day », à une différence près : celui-ci ne tombe pas exactement le 26 décembre, mais le week-end qui le précède et qui le suit.

Et c’est un succès. En 2015, 120 000 spectateurs étaient venus voir les rencontres de Top 14 disputées à ce moment-là, contre 94 000 en moyenne sur le reste de la saison régulière. Aubaine pour la billetterie, donc, mais pas seulement. Le diffuseur, Canal+, fait d’excellentes audiences sur cette journée, où sont programmées les plus belles affiches du Top 14. Cette année, Clermont-Toulouse et Toulon-Toulouse font partie des grosses affiches de ce « Boxing-Day » à la française. Ces deux journées de championnat, programmées entre les fêtes, ont même le droit à un traitement éditorial spécial de la part du diffuseur, diffusant six matches sur la chaîne Canal+. qui s'accentuera les prochaines années en même temps que le montant des droits télévisés grimpera. Les autres sports ne jouant pas, le gain en terme de visibilité pour le rugby français de clubs est même très important.

C’est pour toutes ces raisons que les promoteurs du « Calcio » ont décidé de programmer des matches de Serie A pendant la « trêve des confiseurs ». En Italie, le 26 décembre est férié. L’objectif est d’amener les familles au stade après la messe et le repas de famille, mais aussi de développer les droits télévisés. Alors, certes, des matches ont déjà eu lieu le 26 décembre, en Italie, en 1965 et en 1971 mais à chaque fois, c’était un dimanche, avant la trêve hivernale. Cette année, les footballeurs transalpins devront attendre le 30 décembre au soir pour partir, enfin, en vacances.