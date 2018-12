Cyclisme: cinq choses à savoir sur la saison cycliste 2019

Le 15 janvier, c'est reparti ! La saison cycliste redémarre en Australie, avec le Tour Down Under. Une saison avec des Grands Tours étonannts, des transferts étonnants, des espoirs à surveiller et des changements chez les féminines.

1 - Un Tour de France tout à l'Est, un Giro et une Vuelta plein Nord

Les parcours des trois grands tours se ressemblent cette année en plusieurs points : une partie de leur pays respectif est oublié, la montagne est à l'honneur et la première semaine est plus ou moins calme. Le Tour de France ne faisant pas honneur au chrono, Tom Dumoulin se concentrera donc sur le Giro, qui proposera trois chronos individuels, une première partie de course plate et piégeuse, et une deuxième moitié comme un enchaînement d'étapes de montagnes.

Bardet et Quintana viseront eux le Tour, qui accueillera cinq arrivées au sommet dont trois au-delà des 2000 mètres. La Vuelta, de son côté, ne change pas une recette qui gagne, fait de montées, de cols, de chemins en pente, de dénivelés.

2 - Un mercato fait de surprises

Qui est où ? Certains coureurs ont joué aux chaises musicales en cet intersaison 2018-2019. Caleb Ewan remplace André Greipel chez Lotto-Soudal. L'Allemand rejoint l'équipe bretonne Arkea-Samsic, avec pour objectif de gagner des étapes, et pourquoi pas dès la Tropicale Amissa Bongo. Autre transfert surprenant, celui de Niki Terpstra. Le vainqueur du Tour des Flandres 2018 rejoint l'équipe vendéenne Direct Energie. Les classiques en ligne de mire, et le World Tour aussi.

L'équipe sud-africaine Dimension Data, recrute de son côté le Danois Michael Valgren, vainqueur de l'Amstel Gold Race l'année dernière. Sprinteur star du dernier Tour, Fernando Gaviria quitte la Quick-Step pour rejoindre la Team Emirates. Enfin l'équipe BMC est reprise par le sponsor polonais CCC et arborera un magnifique maillot orange pendant toute la saison 2019.

Alejandro Valverde est devenu champion du monde de cyclisme sur route en Autriche, le 30 septembre 2018. Christof STACHE / AFP

3 - Sagan, Valverde, Alaphilippe, Pinot, etc.

Il l'a attendu pendant 15 ans. Maillot irisé sur les épaules, Alejandro Valverde va pouvoir profiter de son maillot de champion du monde sur les routes du Giro, de la Vuelta, le Tour de Catalogne et les classiques, qui sont à son programme. Celui qui l'a détronné n'a qu'un objectif : reconquérir la tunique qu'il a porté trois ans durant. Peter Sagan vise les Mondiaux en Grande-Bretagne l'année prochaine mais aussi le Tour, pour battre le record de maillots verts (6), qu'il co-détient avec Erik Zabel.

Côté Français, Julian Alaphilippe et Thibault Pinot ont réalisé une très belle saison 2018. Le premier, en remportant sa première classique ardennaise (la Flèche Wallonne), deux étapes et le maillot à pois du Tour de France. Thibault Pinot en réalisant un magnifique Giro, à la bataille pour le podium jusqu'à la veille de l'arrivée où malade il a dû abandonner, une très belle Vuelta et la victoire sur le Lombardie, comme Graal de sa saison. Ils devront confirmer que 2018 a bien été un déclic. Quand à Romain Bardet, troisième de Liège-Bastogne-Liège, deuxième des Mondiaux, et pour la sixième fois de suite dans le Top 10 du Tour de France, il pourra profiter d'un parcours, sur le Tour, qui semble être à son avantage.

4 - Des espoirs à surveiller

Ils s'appellent Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Tao Geoghegan Hart, Egan Bernal, Wout Van Aaert et Mathieu Van der Poel. Ils sont le futur du cyclisme. Evenepoel a tout gagné et écrasé chez les juniors : champion du monde, d'Europe et de Belgique, route et contre-la-montre. Àgé de 18 ans, il attaque de loin : 100 kilomètres de l'arrivée aux « Europe », 38 aux Mondiaux. Et il gagne... tout ! Il passe professionnel, sans passer par la case espoirs, chez Deuceumick-Quick-Step cette saison et disputera le Tour de Catalogne et le Tour de Turquie comme bâptème du feu.

Mads Pedersen, Tao Geoghegan Hart, Egan Bernal, eux sont déjà professionnels et ont fait de beaux débuts chez les pros. Le premier chez Trek, les deux autres à la Sky. Pedersen a monté son aisance sur les pavés, en terminant deuxième du Tour des Flandes en 2018. Bernal a remporté le Tour de Californie (plus importante épreuve américaine), deuxième du Tour de Romandie et quinzième de son premier Tour de France, en étant coéquipier de luxe des deux premiers au classement général Thomas et Froome. Geoghegan Hart, souvent cantonné à un rôle d'équipier de luxe, a terminé dans le Top 5 du Tour de Californie et de la Vuelta Burgos, et a achevé son premier Grand Tour (la Vuelta). Il devrait disputer le Giro en 2019.

Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel se connaissent bien. À deux, ils dominent le cyclo-cross mondial. Leur passage sur route est inévitable à très court terme. Van Aert rejoindra l'équippe Jumbo-Visma (ex-LottoNL) dès le mois de mars, et sera un adversaire à battre sur les courses pavés. Van der Poel, lui a déjà couru sur route. Il a notamment reporté les Boucles de la Mayenne en 2017 et 2018 et est champion des Pays-Bas sur route en 2018. Petit fils de Raymond Poulidor, Poe-Poel montre de belles qualités de sprinteurs et de coureur sur des parcours escarpés et pavés. Nul doute qu'ils se recroiseront sur la route.

Annemiek van Vleuten, numéro une mondiale, attend une saison 2019 qui pourrait être charnière pour son sport REUTERS/Benoit Tessier

5 - Le développement du cyclisme féminin

David Lappartient, le président de l'UCI, l'a annoncé. Il veut un Tour de France féminin. Un Paris-Roubaix féminin est aussi envisagé pour 2020. Et ce n'est pas un hasard. De plus en plus mis en avant, le cyclisme féminin gagne en popularité et en audiences, lorsqu'il est diffusé en même temps que les épreuves masculines. De nombreuses courses masculines ont également leur pendant féminin au calendrier : Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, le Giro ou le Grand Prix de Plouay. Le Tour féminin, doux rêve depuis des décennies pourrait enfin arriver.

Les différentes équipes masculines prennent aussi leurs responsabilités. De plus en plus d'équipes World Tour créent leur section féminine. Après Astana, la FDJ, Lotto-Soudal, Mitchelton, Movistar, Sunweb ou Trek, c'est la CCC (ex-BMC) qui investit dans le cyclisme féminin avec comme tête d'affiche, Marianne Vos, triple championne du monde. Enfin dernière nouveauté, à partir de 2020, un salaire minimum sera instauré pour les femmes, équivalent au salaire d'un homme évoluant en Continental Pro (la D2 du cyclisme), soit environ 30 000 € par an.

Bref, vivement 2019 !