Football: incendie meurtrier centre de formation de Flamengo au Brésil

Le football brésilien a été endeuillé vendredi 8 février par un incendie qui a fait au moins 10 morts et 3 blessés à Rio de Janeiro dans des logements de jeunes joueurs du centre de formation de Flamengo, le club de football le plus populaire du Brésil. D'après la chaîne Sportv, six joueurs sont décédés, ainsi que quatre employés du club. Les espoirs hébergés au centre de formation sont âgés de 14 à 17 ans, selon les médias brésiliens. L'incendie s'est déclaré vers 05H00 (07H00 GMT) et a été maîtrisé deux heures plus tard, dans les installations ultra-modernes du Ninho do Urubu, où s'entraîne également l'équipe première de Flamengo, dans le quartier de Vargem Grande, à l'ouest de Rio. Ce quartier a été un des plus touchés par les pluies diluviennes qui ont fait six morts dans la nuit de mercredi à jeudi à Rio de Janeiro, et était toujours privé d'électricité et d'eau courante quand s'est déclaré l'incendie, dont les causes n'ont toujours pas été établies. « Quelle tragédie au centre de formation de Flamengo (...) C'étaient des jeunes qui rêvaient de changer de vie et d'aider leurs familles », a affirmé sur Instagram Zico, le milieu de terrain légendaire des années 80. Le football brésilien avait déjà été endeuillé il y a deux ans par l'accident de l'avion de l'équipe de Chapecoense, qui s'était écrasé en Colombie, faisant 71 morts, dont 19 joueurs, 14 membres du staff et une vingtaine de journalistes.