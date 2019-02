Ligue des champions: Lyon a tenu bon face à Barcelone

Lyon est toujours invaincu dans cette saison 2018-2019 de la Ligue des champions UEFA. On craignait le pire pour les hommes de Bruno Génésio, qui accueillaient le FC Barcelone mardi 19 février. Les visiteurs, qui dictent leur loi en Espagne, sont des candidats déclarés à la victoire finale. Et ils venaient dans la capitale des Gaules avec de sérieuses ambitions. Mais le mur lyonnais n’a pas cédé face aux coups de boutoir (0-0).

Terrier trouve la barre

Ernesto Valverde, l’entraîneur du Barça, avait décidé d’aligner l’artillerie lourde au Groupama Stadium avec son trio offensif composé de Lionel Messi, de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé (59 buts et 30 passes décisives à eux trois depuis le début de la saison). L’entraîneur lyonnais, lui, devait faire sans son capitaine et champion du monde Nabil Fekir, suspendu. Bruno Génésio a aussi surpris en optant pour Martin Terrier dans son organisation au lieu de Maxwel Cornet. Une configuration qui n’a pas empêché l’OL d’allumer les premières mèches.

C’est d’abord l’espoir Houssem Aouar qui a échauffé les gants de Marc-André ter Stegen dès la 5e minute. Le Groupama Stadium a failli exploser de joie peu après grâce à Terrier. L’ancien Strasbourgeois, à 25 mètres de la cage barcelonaise, a décoché une énorme frappe. Ter Stegen s’est détendu et a dévié le missile sur sa barre. Il s’en est fallu de peu pour Lyon. La suite du match s’est résumée à une attaque-défense des Blaugrana dans le camp de l’OL, avec de rares incursions des Gones.

Le Lyonnais Houssem Aouar face au Barcelonais Lionel Messi. Emmanuel Foudrot/AFP



Lopes impassable

Dominateurs, les joueur du Barça ont mis le pied sur le ballon et contraint les Lyonnais à jouer en défense. Ousmane Dembélé a beaucoup provoqué, sans beaucoup de réussite. Luis Suarez s’est montré brouillon et Lionel Messi, insaisissable, a donné des sueurs froides à ses adversaires et aux fans de l’OL. Mais quand le cadre ne se dérobait pas, c’est Anthony Lopes qui repoussait les tentatives. Le Portugais a été impérial en seconde période, quand Barcelone a accentué la pression et multiplié les tentatives. Après avoir frustré Suarez (74e), Lopes a boxé la lourde frappe de Philippe Coutinho (76e) et sorti du cadre un nouveau boulet de canon de Sergio Busquets qui filait dans ses filets (86e). Du grand Lopes, en somme.

Même brouillon, même inefficace, le Barça a dominé (59% de possession, 25 tirs au but dont seulement 5 cadrés) mais n’a pas gagné. Lyon a joué avec ses armes et demeure toujours en course, mais la tendance ne prête pas à l’optimisme. Avec ce nul concédé à domicile, l’OL est contraint de marquer au Camp Nou au match retour pour au moins espérer se qualifier pour les quarts de finale (à moins qu’il ne faille en passer par les tirs au but ?). Sachant qu’à domicile, le FC Barcelone est quasi intraitable (une seule défaite cette saison, en Liga face au Betis Séville) et n’est jamais resté muet. Mission impossible pour l’Olympique lyonnais, vraiment ? Après tout, le 19 septembre dernier, les Gones étaient allés gagner à l’extérieur contre Manchester City alors que personne ne les attendaient… Le 13 mars, il faudra un exploit du même acabit.