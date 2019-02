Foot: Mbappé, 20 ans et déjà 50 buts en Ligue 1

Nouvelle victoire pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1 contre Nîmes (3-0) ce samedi 23 février, et nouveau cap franchi par Kylian Mbappé. Aligné par Thomas Tuchel face aux Crocodiles nîmois, l'attaquant parisien a inscrit deux des trois buts de son équipe. Une performance qui le conforte dans son statut de meilleur buteur du championnat de France cette saison (22 buts en 20 matches). A 20 ans, deux mois et trois jours, Mbappé a inscrit contre le promu ses 50e et 51e buts en Ligue 1 : 16 avec l'AS Monaco (2015-2017) et donc 35 avec le PSG.

D'après la société de statistiques Opta, il est le plus jeune joueur à atteindre ce total sur les 45 dernières années devant Yannick Stopyra (21 ans, onze mois et neuf jours) et Djibril Cissé (22 ans, un mois et vingt-deux jours). D'après L'Equipe, Kylian Mbappé talonne Jacques Vergnes en termes de rapidité : lui a inscrit ses 50 buts en 88 matches de Ligue 1, contre 50 buts en 83 matches pour son aîné. Sur Twitter, le champion du monde 2018 a simplement commenté sa prestation du jour et celle de son club en trois mots : « Un bon samedi », avec quelques smileys traduisant sa satisfaction.