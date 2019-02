Premier League: Liverpool à nouveau leader après un nul décevant contre MU

Le derby entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford a accouché d’une souris samedi 24 février. Les deux géants anglais se sont séparés sur un match nul et vierge (0-0). Quatre joueurs se sont blessés durant la première période. Les Reds reprennent tout de même seuls les commandes du championnat avec un point d’avance sur Manchester City.

Le grand spectacle espéré n’a pas eu lieu. Ce samedi 24 février, les amateurs de football, surtout ceux friands de Premier League, concentraient leur attention sur Old Trafford, l’antre de Manchester United. Là où les Red Devils accueillaient le Liverpool FC, choc de la 27e journée du championnat. Mais à l’issue des 90 minutes, force est de constater que les espoirs de voir une prestation mémorable ont été douchés. Manchester United et Liverpool se sont neutralisés et n’ont pas marqué (0-0).

FULL-TIME Man Utd 0-0 Liverpool



Liverpool return to the top of the #PL after a frenetic encounter ends goalless #MUNLIV pic.twitter.com/WIviDxbV4s Premier League (@premierleague) 24 février 2019

Hécatombe de blessures en première période

Les deux clubs ne s’étaient plus séparés sur un score nul et vierge à Old Trafford depuis octobre 1991. A l’époque, le championnat d’Angleterre n’avaient pas encore adopté sa forme actuelle et son nom de Premier League. Il fallait bien un début, ce fut ce samedi.

La première période a ressemblé à un cauchemar pour Ole-Gunnar Solskjaer, l’entraîneur des Mancuniens. Déjà privé de Nemanja Matic, d’Anthony Martial, de Damian Martinez, de Marcos Rojo et d’Antonio Valencia sur blessures, le technicien norvégien a perdu trois autres joueurs en l’espace d’une vingtaine de minutes. C’est d’abord Ander Herrera, touché aux adducteurs, qui a dû céder sa place à Andreas Perreira (21e). Juste derrière, c’est Juan Mata, blessé à son tour, qui a dû être remplacé par Jesse Lingard (24e). Ce dernier était à peine remis d’une blessure contractée face au PSG en Ligue des champions. Et la poisse l’a poursuivi car il a à nouveau été touché contre Liverpool ! Juste avant la pause, Ole Gunnar Solskjaer a procédé à son troisième et dernier remplacement en ôtant Lingard pour faire entrer le fantomatique Alexis Sanchez (43e).

Du côté des Reds, on n’a pas été très gâtés non plus : Roberto Firmino, blessé, a été remplacé par Daniel Sturridge (31e). Quatre remplacements sur blessures en l’espace de 22 minutes, c’est très fort !

Jesse Lingard, l'attaquant de Manchester United, s'est blessé contre Liverpool à Old Trafford, le 24 février 2019. Phil Noble/Reuters

Liverpool devance Manchester City d'un cheveu

Le spectacle n’a pas été favorisé par toutes ces blessures successives. Un jeu haché, très peu d’incursions et de frappes (seulement quatre tirs cadrés en 90 minutes), une rencontre fermée et sans rythme : Manchester United et Liverpool ont logiquement terminé ce match sans marquer et sans séduire.

Il y a bien peu de satisfaction à avoir du côté des Red Devils. Certes, MU reste invaincu en Premier League depuis qu’Ole Gunnar Solskjaer a remplacé José Mourinho. Mais la cascade de blessures enregistrées risque fort de compliquer un peu plus la mission déjà très délicate en Ligue des champions : le 6 mars, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, les Anglais défieront le Paris Saint-Germain au Parc des Princes avec un déficit de deux buts à remonter. Et puis, Manchester United n’est pas parvenu à freiner Liverpool, son rival sportif et local (50 kilomètres séparent les deux villes).

Les Reds, avec le point du nul, reprennent la tête du championnat (66 points). Les voilà avec le même nombre de matches joués (27) que Manchester City, son dauphin (65 points). La course au titre fait toujours rage entre le club coaché par Jürgen Klopp et celui coaché par Pep Guardiola. Le calendrier est à jour et Liverpool n’a qu’un petit point d’avance. Les onze dernières journées de cette saison ne vont pas manquer de suspense.