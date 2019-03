Football: le Barça roi du Clasico à Madrid

Et de six. Le Real Madrid n’a remporté aucun des six derniers Clasicos. Pire, lors des deux rencontres disputées cette semaine à domicile face au FC Barcelone, les « Merengue » n’ont marqué aucun but et en ont encaissé quatre (3-0 en Coupe du Roi mercredi, et 1-0 ce samedi 2 mars 2019 en Liga).

Sans imagination, le Real s’en est longtemps remis aux fulgurances de son Brésilien de 18 ans, Vinicius. C’est lui qui sur son côté gauche a permis à Luka Modric de frapper le premier côté madrilène, après une tentative non cadrée de Lionel Messi pour le Barça.

Plus pressants et tranchants, le FC Barcelone a ensuite ouvert grâce à un petit ballon piqué d'Ivan Rakitic suite à un beau une-deux avec Sergi Roberto (26’). Avant la pause, les Madrilènes menés au score, n’ont jamais véritablement inquiété Marc-André ter Stegen. A l’inverse, Thibaut Courtois a dû lui s’employer coup sur coup face à Luiz Suarez et Lionel Messi en fin de première période.

Le Real KO en trois jours

C’est Vinicius, toujours lui, qui fera passer le seul vrai frisson dans la défense barcelonaise à l’heure de jeu : après un petit numéro dans la surface, le jeune brésilien a déclenché une frappe qui prenait la direction du but si Clément Lenglet n’avait pas mis son buste en opposition. L’entrée en jeu de Marco Asensio à la place de Gareth Bale, sifflé à sa sortie, n’a pas changé grand-chose dans cette rencontre globalement maitrisée par le Barça. Les hommes d’Ernesto Valverde auraient même pu corser l’addition en contre si Ousmane Dembélé n’avait pas trop croisé sa frappe après un déboulé côté gauche (70’), et si Messi avait remporté son face-à-face (90’).

Trop inconstants et prévisibles dans leurs transmissions – sauf le virevoltant Vinicius – les Madrilènes laissent filer le FC Barcelone vers un titre de champion d’Espagne qui lui tend les bras. Les « Blaugranas » comptent désormais douze points d’avance sur le Real, troisième, et dix sur l’Atlético de Madrid qui joue ce dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad.