Mondial de Basket 2019: tirage au sort pour la France et quatre pays africains

La France jouera contre l'Allemagne, la République dominicaine et la Jordanie au premier tour du Mondial de basket en Chine (31 août-15 septembre), selon le tirage au sort effectué samedi 16 mars à Shenzhen. Seule l'Allemagne, avec son meneur Dennis Schröder, paraît de taille à inquiéter les Bleus. C'est contre elle que les Français avaient chuté en huitièmes de finale de l'Euro-2017.

[Coupe du Monde 2019] la France dans le groupe G #FIBAWC #TeamFranceBasket pic.twitter.com/X4tNZpgozl Equipe France Basket (@FRABasketball) 16 mars 2019

Les Bleus devront finir dans les deux premiers du groupe G à Shenzhen pour continuer vers une deuxième phase de poule bien plus relevée, où ses rivaux potentiels seront l'Australie, la Lituanie et le Canada. La France a terminé troisième du dernier Mondial en 2014 et vise de nouveau le podium. L'édition 2019 est pour la première fois qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les sept premiers iront directement au Japon, les quatre tickets restants seront attribués lors de tournois de qualification olympique (TQO).

Tirage compliqué pour l'Afrique

L'Angola, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Tunisie vont représenter l'Afrique au Mondial de Basket. La Tunisie, championne d'Afrique, se retrouve avec l’Espagne, l’Iran et Porto Rico. Le Nigeria, vice-champion continental, fera face à la Russie, l’Argentine et la Corée du Sud. Le Sénégal hérite du Canada, de la Lituanie et de l’Australie. Quant à la Côte d’Ivoire, elle sera opposée à la Pologne, au Vénézuela et à la chine, pays hôte.

Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour le deuxième tour, composé de quatre poules de quatre. Les deux premiers iront ensuite en quarts de finale.

Les groupes du premier tour:

Groupe A: Chine, Venezuela, Pologne, Côte d'Ivoire

Groupe B: Argentine, Russie, Corée, Nigeria

Groupe C: Espagne, Porto Rico, Iran, Tunisie

Groupe D: Serbie, Italie, Philippines, Angola

Groupe E: Etats-Unis, Turquie, République tchèque, Japon

Groupe F: Grèce, Brésil, Monténégro, Nouvelle-Zélande

Groupe G: France, République dominicaine, Allemagne, Jordanie

Groupe H: Lituanie, Australie, Canada, Sénégal