Cyclisme: les Colombiens en force cette saison

Si en Amérique du Sud le football reste le sport roi, le cyclisme fait figure d’exception en Colombie. La preuve : Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, a commencé sa saison 2019 en Colombie lors du tour national remporté par Miguel Angel Lopez.

Egan Bernal le futur de la Colombie

Il faut dire que depuis que la saison a démarré, les Colombiens ont été largement présents. À 22 ans, Egan Bernal (Sky) a endossé le maillot jaune de leader à la veille de la conclusion de Paris-Nice pour le garder définitivement. Daniel Martinez (Education First) a enlevé la 7e étape de la « course au soleil » devant Miguel Angel Lopez. « Nous confirmons que la Colombie est une puissance mondiale du cyclisme. Nous voulons aussi montrer que nous sommes une nation forte, même si nous avons tous nos propres intérêts », avait déclaré Daniel Martinez. Jeudi 28 mars, Miguel Angel Lopez a pris le pouvoir sur le Tour de Catalogne sur les rampes de La Molina.

Depuis plusieurs années, les coureurs colombiens sont présents dans le peloton international. À commencer par le plus médiatisé, Nairo Quintana (Movistar), à la recherche du Graal sur le Tour de France. Le natif de Tunja a terminé trois fois sur le podium en 5 participations et s’est adjugé le Tour d’Italie en 2014 en devançant son compatriote, Rigoberto Uran (EF Education First), pour un doublé inédit suivi avec ferveur au pays. Sur le dernier Tour de Colombie, Quintana s’est imposé lors de la dernière étape et a terminé deuxième de Paris-Nice.

« Quintana, c’est un acteur de la nouvelle génération. Un Colombien, c’est bien pour le cyclisme, pour la légende, pour l’histoire », avait déclaré Christian Prudhomme le directeur du Tour de France en 2013 alors que le grimpeur de poche remportait le maillot de meilleur grimpeur, de meilleur jeune, et prenait la deuxième place au classement général.

Si le cyclisme colombien a eu sa traversée du désert pour cause de manque de sponsors, dopage et guérilla, la liste des coureurs qui évoluent actuellement au plus haut niveau est longue : Rigoberto Uran, Esteban Chaves, Jarlinson Pantano, Fernando Gaviria, Sergio Henao, Winner Anacona, Sebastian Molano ou encore Darwin Atapuma.

Comme au bon vieux temps de Lucho Herrera

Un exemple : Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) s’est révélé en 2011 lorsqu’il a remporté le Tour de l’Avenir et a désormais dans son palmarès deux étapes sur le Tour d’Italie et sur le Tour d’Espagne, sans compter sa victoire sur le Tour de Lombardie en 2016. Miguel Angel Lopez et Egan Bernal ont aussi brillé sur le Tour de l’Avenir (course réservée au moins de 23 ans, ndlr) respectivement en 2014 et 2017. Tous les deux confirment déjà les espoirs placé en eux.

Après les exploits de Lucho Herrera, meilleur grimpeur sur les trois Grands Tours et vainqueur de la Vuelta 87, le soufflé était retombé. Il a fallu attendre le tournant des années 2010 pour retrouver des coureurs colombiens dans le gratin mondial et présents sur les trois Grands tours et les classiques. Le fruit d’un développement du cyclisme voulu par les autorités colombiennes à travers les régions et le ministère des Sports avec notamment la création de l’équipe Colombia (2012-2015).

La plupart des coureurs ont des qualités de grimpeur du fait du relief du pays. Et ils restent à la maison durant l’intersaison pour s’entraîner en altitude. C’est pourquoi, ils sont aujourd'hui surnommés les « escarabajos » (scarabées) pour leurs envolées en montagne.

Ce sobriquet, apparu dans les année 1950 avec la naissance du Tour de Colombie, a traversé l'Atlantique en même temps que les exploits de Lucho Herrera et Fabio Parra. Ils restent encore aujourd'hui dans la mémoire des amateurs de la petite reine comme les premiers grands représentants du cyclisme colombien sur le sol européen.