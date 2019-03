Foot: le duel se poursuit entre Liverpool et Manchester City en Angleterre

A quoi tient la victoire finale d'une équipe plutôt que d'une autre en Championnat d’Angleterre de football (Premier League) ? Parfois à pas grand-chose. Peut-être à cette double erreur commise par le gardien de but Hugo Lloris et le défenseur Toby Alderweireld, ce 31 mars 2019 à Liverpool ? Si le Français n’avait pas repoussé le ballon vers le Belge, ce dernier n’aurait sans doute pas marqué contre son camp à la 90e minute et offert ainsi une victoire précieuse à Liverpool dans la course au sacre.

A cause de ce but regrettable, Tottenham s’est en tout cas incliné 2-1, ce dimanche, durant la 32e journée de Premier League. Les Londoniens pensaient pourtant avoir fait le plus dur en répondant à l’ouverture du score de Roberto Firmino (16e) par une réalisation de Brésilien Severino Lucas (37e). Mais un coup de tête de l’Egyptien Mohamed Salah a suffi à pousser les « Spurs » à la faute et à contrarier leurs plans. « J'ai dit par le passé qu'il y avait 500 façons de gagner un match de football, et aujourd'hui ce n'était pas trop beau à voir, a admis le manager des Liverpuldiens, Jürgen Klopp. Mais peu importe ».

Guardiola : « Nous devons gagner chaque match »

Ce résultat est aussi et surtout une mauvaise nouvelle pour Manchester City. Le tenant du titre était premier au classement grâce à sa victoire 2-0 de la veille sur Fulham. Mais les « Citizens » ont rétrogradé en 2e position. Ils auront toutefois l’occasion de redevenir leader dès ce mercredi 3 avril face à Cardiff. Les Mancuniens comptent un match en moins que leurs rivaux. Pep Guardiola, le coach de City, savait de toutes les façons à quoi s’attendre avec Liverpool-Tottenham : « Nous devons gagner chaque match si nous voulons être champions. Nous avons des adversaires coriaces, mais c'est le défi à relever. »

LE CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE